"Можливо, це був мій останній день у клубі": Де Дзербі готовий залишити "Шахтар" через війну

"Можливо, це був мій останній день у клубі": Де Дзербі готовий залишити "Шахтар" через війну

Головний тренер "Шахтаря" Роберто Де Дзербі повідомив про свій ймовірний відхід з донецького клубу.

Після благодійного матчу з хорватським "Хайдуком", який завершився результативною нічиєю (3:3), Де Дзербі заявив, що незабаром може залишити посаду керманича "гірників".

Італійський фахівець збирається припинити співпрацю з донецьким клубом, якщо наступного сезону не проводитиметься Чемпіонат України. У понеділок, 2 травня, Виконком УАФ затвердив рішення про дострокове завершення сезону УПЛ-2021/22.

"Емоційний день, дуже сумний. Тому що, можливо, це був мій останній день у ролі тренера "Шахтаря". Я спілкувався з усіма: із гравцями, керівництвом клубу. Якщо чемпіонат буде, то я хотів би залишитися тут, а якщо станеться навпаки і чемпіонату не буде, то я хотів би розпочати нормальне життя і працювати далі.

Наразі є одна велика проблема - це час. Тому що чемпіонати зараз закінчуються і незабаром починається новий сезон. Саме час - це те, що змушує мене найбільше турбуватися про те, щоб залишитися", - цитує слова Де Дзербі пресслужба "гірників".

42-річний італійський коуч також відповів, як сприйняв той факт, що "Шахтар" посів перше місце за підсумками перерваного нинішнього сезону УПЛ.

До слова, "гірники" на 2 очки випередили "Динамо", але вперше в історії УПЛ нагородження призерів проводитися не буде. Тобто "Шахтар" не отримає титул та медалі за перемогу в чемпіонаті.

"Наразі я геть не думаю про те, що стосується футболу, що стосується спорту. Моє рішення залишатися тут, якщо чемпіонат буде, не залежить від того, чи матимемо ми можливість грати у єврокубках, чи буде в нас сильна команда, щоб одразу виграти. Для мене було дуже важливо, щоби ми всі разом завершили цей період, адже, якби я залишив клуб зараз, не міг би завершити наш шлях.

У цей складний момент я - разом з Україною й усіма українцями. Тому що мені подобається бути з гарними людьми, які мають гідність, сміливість і гордість. Народ України дуже багато чого мене навчив. Я і мій тренерський штаб зараз їдемо, але, думаю, як люди ми стали кращими завдяки Україні", - підсумував Де Дзербі.

Раніше ТСН Проспорт повідомляв, що під час благодійного матчу з "Хайдуком" футболісти "Шахтаря" влаштували промовисту акцію на підтримку "Азовсталі".

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