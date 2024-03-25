"Можливо, це зіграє нам на руку": тренер збірної Ісландії оцінив шанси своєї команди проти України

Оге Гарейде також відповів на запитання про війну в Україні.

Головний тренер збірної Ісландії Оге Гарейде дав пресконференцію напередодні фінального матчу плейоф відбору до Євро-2024 проти України.

За словами 70-річного норвезького фахівця, обидві збірні мають рівні шанси перемогти у прийдешньому поєдинку, хоч команда Сергія Реброва і вважається фаворитом.

Крім того, він заявив, що співчуває Україні через розв'язану Росією загарбницьку війну.

"Усі футболісти моєї команди готові до завтрашнього матчу. Ми як демократична країна співчуваємо Україні. Ісландія, як і багато країн у всьому світі, приймає біженців з України. Але ми – спортсмени, футболісти, і повинні концентруватися винятково на футболі.

Іноді ми повинні застосовувати більш захисну схему, але ми – атакувальна команда. Україна дуже сильна й має класних виконавців. Але завтра на всіх чекає фінал, а в таких поєдинках фаворитів не буває. Гадаю, шанси 50 на 50. Але якщо всі вважають Україну фаворитом, це може тиснути на нашого суперника. Можливо, це зіграє Ісландії на руку", – цитує Гарейде офіційний сайт УАФ.

Матч Україна – Ісландія відбудеться у вівторок, 26 березня, на стадіоні "Тарчинський Арена Вроцлав" у польському Вроцлаві. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.

Текстова онлайн-трансляція матчу Україна – Ісландія доступна на нашому сайті.

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Переможець матчу Україна – Ісландія отримає путівку до фінального турніру Євро-2024, де зіграє у групі E проти Бельгії, Словаччини та Румунії.

Матчі фінального турніру Євро-2024 від 14 червня до 14 липня 2024 року відбуватимуться в Німеччині.

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