Можливо доведеться чекати дев'ять років: парагвайський клуб зробив невтішний прогноз щодо боргу київському "Динамо" за скандального футболіста

Парагвайський клуб знаходиться у скрутному фінансовому становищі.

Парагвайська "Олімпія" прокоментувала ситуацію зі своїми фінансовими заборгованостями. Зокрема, клуб винен київському "Динамо" понад 5 млн доларів за нападника Дерліса Гонсалеса, але "біло-сині" отримають ці кошти ще не скоро.

Про це заявив фінансовий консультат "Олімпії" Мануель Феррейра.

"Ми плануємо збільшити надходження грошей до клубу, це включає продаж гравців, збільшення членських внесків та інші ресурси. Ще ми хочемо завершити рік виконанням взятих на себе зобов'язань перед співробітниками.

У всьому іншому ж проблему Олімпії не буде вирішено за один чи два роки, її буде вирішено за вісім чи дев'ять років", – цитує Феррейру D10 Paraguay.

"Олімпія" вже прострочила виплату боргу і тепер її ще чекатимуть на санкції від ФІФА.

Трансфер парагвайця із "Динамо" відбувся ще в лютому 2020 року.

За даними Transfermarkt, контракт парагвайського вінгера з "торочкуватими" розраховано до кінця 2024 року.

В нинішньому сезоні Гонсалес зіграв у шести матчах команди і забив два гола.

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