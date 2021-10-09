"Можливо, ще головою почну забивати": Ярмоленко потролив себе за гол у ворота Фінляндії

Лідер української збірної відкрив рахунок у матчі точним ударом правою ногою.

Півзахисник збірної України Андрій Ярмоленко прокоментував перемогу над Фінляндією (2:1) в матчі 7-го туру кваліфікації Чемпіонату світу-2022.

Реакція соцмереж на перемогу України над Фінляндією

Не оминув вінгер англійського "Вест Гема" і свій гол в дебюті поєдинку. Раніше 31-річний футболіст жартував, що до 40 років заб'є "неробочою" правою ногою. Пророцтво Андрія збулося саме в грі з фінами - на четвертій хвилині він красивим ударом з правої вразив кут воріт Лукаса Градецкі.

"Нарешті ці нічиї закінчилися - ми перемогли. Хочу привітати всіх наших уболівальників, тренерський штаб, гравців, був важкий матч. Ми здобули три важливих очки. У Фінляндії хороша команда. Думаю, не просто так вони на Євро грали. Організована команда, яка знає за рахунок чого здобувати очки. Було дуже важко, особливо в другому таймі. Добре, що вибороли три очки.

Після Франції я сказав, що, можливо, до сорока заб'ю з правої, але вийшло трішки раніше. Будемо працювати - може, ще головою почну забивати. Думаю, ніхто не чекав мого удару з правої. Добре, що вийшло забити, але для мене більш важливо, що ми здобули три очки", - сказав Ярмоленко в ефірі програми "Головна команда" на каналі Футбол 1.

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Після сьомого туру відбору на ЧС-2022 збірна України з 8 очками посідає другу сходинку групи D. Очолює квінтет з 12 балами Франція. Далі розташувалися Боснія та Герцеговина (6), Фінляндія (5) та Казахстан (3).

Після гри з Фінляндією збірна України 12 жовтня зіграє ще один поєдинок відбору на світову першість - вдома з Боснією та Герцеговиною . Цей матч відбудеться у Львові. Казахстан в цей же день вдома прийматиме Фінляндію.

. Цей матч відбудеться у Львові. Казахстан в цей же день вдома прийматиме Фінляндію. Переможці груп напряму вийдуть до фінальної стадії ЧС-2022. Команди, що посядуть другі місця, та дві найкращі збірні Ліги націй УЄФА-2020/21, які не забезпечили собі потрапляння на мундіаль, позмагаються у двораундовому плейоф за останні три путівки на світову першість.

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