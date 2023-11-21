"Можна було ставити пенальті": воротар збірної Італії відреагував на момент з падінням Мудрика

Джанлуїджі Доннарумма не виключає, що арбітр помилився, не призначивши пенальті у ворота його команди.

Голкіпер збірної Італії Джанлуїджі Доннарумма прокоментував резонансний епізод з падінням вінгера збірної України Михайла Мудрика в карному майданчику "Скуадри Адзурри" наприкінці матчу останнього 10-го туру відбору на Євро-2024.

Воротар французького ПСЖ визнав, що іспанський рефері Хесус Хіль Мансано міг ухвалити помилкове рішення, коли не призначив пенальті у ворота його команди.

"На полі я не дуже зрозумів ситуацію. Переглянув відео і, на мою думку, там можна було поставити пенальті. Але таке трапляється. Добре, що все так завершилось. Зараз ми не думаємо про це, хочемо відсвяткувати та насолодитися цієї вистражданою нічиєю з великою командою", – цитує Доннарумму Football Italia.

Раніше повідомлялося, що головний тренер збірної Італії Лучано Спаллетті прокоментував епізод з непризначеним пенальті на Мудрику в матчі з Україною.

Нагадаємо, матч Україна – Італія завершився нульовою нічиєю (0:0). Команда Реброва дала бій Італії, але не зуміла напряму вийти на Євро-2024.

Зігравши внічию з чинними чемпіонами Європи, збірна України з 14 очками посіла підсумкове третє місце у групі C, поступившись Італії лише за результатами особистих зустрічей. Окрім італійців, пряму путівку на Євро-2024 з групи С також отримала Англія (20 балів), яка посіла першу позицію.

Тепер "синьо-жовті" поборються в плейоф за право потрапити на ЧЄ. Своїх суперників українці дізнаються під час жеребкування у четвер, 23 листопада. Стикові матчі заплановано на березень 2024 року.

Жеребкування фінальної частини Євро-2024 відбудеться в грудні 2023 року, а сам турнір – від 14 червня до 14 липня 2024 року прийматиме Німеччина.

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