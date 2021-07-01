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Можна дивитися вічно: божевільна реакція коментатора матчу Україна - Швеція на переможний гол Довбика (відео)

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Можна дивитися вічно: божевільна реакція коментатора матчу Україна - Швеція на переможний гол Довбика (відео)

Associated Press

Переживаємо епічний момент знову.

Телеканали "Футбол 1/2/3" опублікували кадри з божевільною реакцією коментатора матчу 1/8 фіналу Євро-2020 між збірними України та Швеції Віктора Вацка на переможний гол форварда "синьо-жовтих" Артема Довбика.

  • Довбик забив переможний гол у матчі зі Швецією у другому таймі додаткового часу на 120+1-й хвилині і приніс "синьо-жовтим" вихід до чвертьфіналу.
  • Після матчу Артем прокоментував свій дебютний результативний удар за збірну.
  • Пізніше про емоції футболіста після переможного гола розповіла його дружина Юлія.

Новини України: в чому полягає секрет успіху Артема Довбика

Новини України: в чому полягає секрет успіху Артема Довбика

Як повідомляв раніше ТСН Проспорт, Довбик увійшов до історії Чемпіонатів Європи, побивши рекорд легендарного француза Мішеля Платіні.