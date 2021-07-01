Можна дивитися вічно: божевільна реакція коментатора матчу Україна - Швеція на переможний гол Довбика (відео)

Можна дивитися вічно: божевільна реакція коментатора матчу Україна - Швеція на переможний гол Довбика (відео)

Переживаємо епічний момент знову.

Телеканали "Футбол 1/2/3" опублікували кадри з божевільною реакцією коментатора матчу 1/8 фіналу Євро-2020 між збірними України та Швеції Віктора Вацка на переможний гол форварда "синьо-жовтих" Артема Довбика.

Довбик забив переможний гол у матчі зі Швецією у другому таймі додаткового часу на 120+1-й хвилині і приніс "синьо-жовтим" вихід до чвертьфіналу.

Після матчу Артем прокоментував свій дебютний результативний удар за збірну.

свій дебютний результативний удар за збірну. Пізніше про емоції футболіста після переможного гола розповіла його дружина Юлія.

Новини України: в чому полягає секрет успіху Артема Довбика

Як повідомляв раніше ТСН Проспорт, Довбик увійшов до історії Чемпіонатів Європи, побивши рекорд легендарного француза Мішеля Платіні.

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