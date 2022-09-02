"Можна заробити великі гроші": Усик оцінив можливість проведення бою з "абсолютом" у другій середній вазі

Володар титулів WBA, WBO, IBF та IBO у надважкій вазі Олександр Усик поділився думкою про можливий поєдинок із Саулем Альваресом.
Чемпіон світу за версіями WBA, WBO, IBF та IBO у надважкій вазі Олександр Усик вважає, що його бій з "абсолютом" у другій середній вазі Саулем Альваресом може бути цікавим лише з фінансового боку.
Про це українець сказав на прессконференції з приводу успішного захисту титулів у реванші з Джошуа.
"Це буде фрик-бій. Я зроблю вагу 90,7, а Альварес матиме максимум 87. Цей поєдинок цікавий тільки тим, що на ньому можна заробити непогані гроші. У плані боксу - не знаю. Думаю, фанатам буде цікавим за ним дивитися – трохи більше хлопець і трохи менше хлопець. Можна заробити великі гроші на цьому поєдинку", – сказав Усик.
Своєю чергою, Канело висловив готовність провести бій з Олександром Усиком.
Нагадаємо, що українець назвав дві умови для можливої трилогії з Ентоні Джошуа.
- В активі 35-річного Усика 20 перемог (13 - нокаутом) у 20 поєдинках. Чотири з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.
- На рахунку 31-річного Альвареса 57 перемог (39 - нокаутом) у 60 боях на професійному рингу. Також на його рахунку одна поразка та 2 нічиї.
Читайте також:
"Все закінчиться до восьмого раунду": ексчемпіон світу дав сміливий прогноз на бій Усик - Ф'юрі
"Він український був, є і буде": Усик непохитно висловив свою позицію щодо Криму
"Не знаємо, що в голові у Тайсона": Усик розповів про організацію бою за "абсолюта"