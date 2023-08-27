"Можу без шортів боксувати": Усик дотепно прокоментував скандальний удар Дюбуа нижче пояса

Чемпіон світу в надважкій вазі за версіями WBO, WBA, IBO та IBF, українець Олександр Усик прокоментував удар нижче пояса, який пропустив у п'ятому раунді бою проти британця Даніеля Дюбуа.

Після забороненого прийому український боксер опинився на канвасі. Рефері дав Усику кілька хвилин на відновлення, після чого Олександр піднявся на ноги і поєдинок поновився.

Чи були в тебе такі думки, що не зможеш піднятися? Чи ти вже відчував, що треба трохи більше часу, але підіймешся?

"Були думки такі, тому що трошки спина почала, не тільки те місце. Трошки почало у спині відтягувати. Але відчував, що підійматися обов'язково треба. Тому що якщо ти лишаєшся на підлозі – ти лишаєшся на підлозі. Як би не боліло. Воно й зараз болить. Але треба підійматися та доводити це до кінця. Все те, що ми робимо зараз не тільки в ринзі, але й у нашій країні", – наводить слова Усика Tribuna.com.

Крім того, Олександр відреагував на наміри команди Дюбуа оскаржувати результат бою через те, що, на їхню думку, удар британця не був нижче пояса. Українець заявив, що якщо Дюбуа здається, що він занадто високо одягає шорти, то наступного разу може боксувати без них.

"Очманіти, в Усика шорти були високо... Комедія. Він програв і каже, що в мене шорти були високо. Можу без шортів боксувати", – сказав Усик.

Також український чемпіон відповів команді Дюбуа на вимоги провести реванш. Усик заявив, що готовий знову битися з Даніелем, але вже в кулачному поєдинку.

"Готовий побитися з ним завтра, реванш, вулична бійка, я готовий. Без рукавичок, на голих кулаках", – сказав Усик.

Нагадаємо, Усик видовищно нокаутував Дюбуа у дев'ятому раунді. Олександр джебом з правої звалив британця на коліна, після чого той уже не піднявся до кінця відрахунку рефері.

Тепер в активі 36-річного Усика 21 перемога (14 – нокаутом) у 21 поєдинку. П'ять із них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.

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