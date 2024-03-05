"Можу отримати пошкодження мозку і померти": Ф'юрі неочікувано оцінив ймовірність реваншу з Усиком

Володар титулу WBC у надважкій вазі Тайсон Ф'юрі висловився про можливий бій-реванш проти чемпіона світу за версіями WBO, WBA, IBO та IBF Олександра Усика.

"Циганський король" заявив, що не впевнений у тому, що його другий поєдинок з українцем відбудеться. За словами британця, все залежатиме від стану його здоров'я, оскільки неможливо знати, що станеться в наступному бою.

"Я приймаю лише один бій за раз. Я можу отримати пошкодження мозку і померти в першому бою з Усиком. Не можна задивлятися на наступні бої. Мене може поїзд переїхати, хто знає. Один бій за раз.

Далі подивимося, як почуватимуся. Якщо буду в хорошій формі, готовим, здоровим та без травм – то зроблю щось знову. Якщо ні – завершу кар'єру", – сказав Ф'юрі в інтерв'ю The Stomping Ground.

Додамо, що раніше Ф'юрі озвучив грандіозні плани на майбутнє. "Циганський король" заявив, що до завершення кар'єри збирається провести щонайменше ще п'ять боїв, серед яких два – з Усиком.

Поєдинок Усик – Ф'юрі відбудеться 18 травня в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія). Бій було заплановано на 17 лютого, однак через травму, яку британець отримав під час одного зі спарингів, його довелося відкласти.

Щоб уникнути чергового зриву поєдинку, організатори встановили санкції, які будуть застосовані до Усика або Ф'юрі, якщо хтось із них не вийде в ринг 18 травня. Боксерам загрожує величезний штраф у разі відмови битися в заплановану дату.

Переможець бою Усик – Ф'юрі стане першим абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні у XXI столітті.

Останнім "абсолютом" у хевівейті був Леннокс Льюїс, який здобув цей статус 1999 року, коли переміг Евандера Голіфілда. Тоді на кону стояли титули WBA, WBC та IBF. Пояс WBO було визнано рівноцінним 2007 року, тому переможець бою між Усиком і Ф'юрі стане першим в історії "абсолютом" у надважкій вазі з чотирма головними титулами.

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