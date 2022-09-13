"Можу по всьому полю бігати": Усик розповів про свою мрію

Володар титулів WBA, IBF, WBO та IBO у надважкій вазі Олександр Усик заявив, що хоче зіграти в офіційному футбольному матчі.

Чемпіон світу за версіями WBA, IBF, WBO та IBO у надважкій вазі Олександр Усик відвідав матч Першої ліги між командами "Полісся" Житомир та ФСК "Маріуполь" (4:2), де розповів про свою мрію.

"Я дуже хочу зіграти в УПЛ. У мене вже одна дитяча мрія, вона збулася. Я грав у Туреччині за професійну футбольну команду "Полісся". А зараз, коли хлопці трошки попрацюють, з Божою допомогою, – Вища ліга. І я думаю, що мені дадуть сім хвилин другого тайму зіграти у Вищій лізі. Я буду готуватися до Вищої ліги, я трошки скину ваги, щоб бути швидше на полі не руками, а ногами швидше", - сказав Усик у коментарі ПроФутбол.

Також боксер розповів, на якій позиції може грати.

"Центральний нападник, але можу по всьому полю бігати. Будківському нема за що хвилюватися. Коли ми грали в Туреччині, якраз я Пилипа замінив. Можна і у два форварди зіграти", - зазначив віе.

Нагадаємо, взимку 2022 року Усик дебютував за Полісся у матчах товариського турніру Winter Cup. Клуб із Житомира цього сезону виступає у Першій лізі.

У ніч проти 21 серпня 2022 року Усик роздільним рішенням суддів переміг Джошуа в реванші, який відбувся в місті Джидда (Саудівська Аравія). Таким чином, українець захистив всі титули, які відібрав у Ей Джея восени минулого року, а також завоював вакантний пояс журналу The Ring.

Наразі в активі 35-річного Усика 20 перемог (13 - нокаутом) у 20 поєдинках. Чотири з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.

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