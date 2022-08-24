"Можу побачити, як б’ю його": досвідчений фінський боксер заявив про бажання битися з Усиком

Так, досвідчений боксер похвалив Усика за його реванш із британцем Ентоні Джошуа, а також заявив про готовність вийти проти українця на ринг.

Слова Хеленіуса цитує BoxingNews24.

"Це був хороший бій. Джошуа виступив набагато краще, ніж я очікував. Він стає кращим з року в рік. Я вважаю, що це був найкращий його бій, але Усик добре рухався і завдав більше ударів. Я хотів би побитися з Усиком. Він чемпіон світу та дуже хороший боксер. Він двічі побив Джошуа, я можу побачити, як б’ю його", - сказав Геленіус.

У реванші, який відбувся в місті Джидда (Саудівська Аравія), Усик переміг Джошуа роздільним рішенням суддів: 113-115, 115-113, 116-112. Таким чином, українець захистив всі титули, які в Лондоні відібрав у британця минулого року, а також завоював вакантний пояс журналу The Ring.

Тепер в активі 35-річного Усика 20 перемог (13 - нокаутом) у 20 поєдинках. Чотири з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси;

Що стосується Геленіуса, то він має в своєму активі 31 перемогу в 34 боях. Найближчий поєдинок представник Фінляндії проведе 15 жовтня проти Деонтея Вайлдера.

Додамо, що Геленіус вже бився одного разу проти українця. 2009 року фін переміг Тараса Біденка, який відмовився від продовження бою вже у 3 раунді. Щодо Усика, то він наразі має на меті провести бій за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі проти британця Тайсона Ф'юрі, якій володіє поясом за версією WBC.