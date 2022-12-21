Можуть оголосити до кінця року: промоутер Усика підтвердив домовленість із Ф'юрі

Промоутер володаря титулів WBO, WBA, IBO та IBF у надважкій вазі Олександра Усика відреагував на інформацію про домовленість щодо поєдинку з чемпіоном за версією WBC Тайсоном Ф’юрі.

Олександр Красюк у інтерв'ю Трибуні заявив, що сторони справді досягли згоди.

"Та ми, власне, майже про все домовилися. У нас зараз найбільше питання у тому, де проводити поєдинок. Основна робота спрямована саме на це – чи це Саудівська Аравія, Абу-Дабі, Катар, Лондон. Можна прийняти рішення з урахуванням даних – арифметики, математики. Якби не було конкретних пропозицій, чому ми тоді зосереджувалися б на чотирьох пропозиціях? Можливо, щось оголосимо до кінця року", – розповів Красюк.

Нагадаємо, після своєї перемоги над Дереком Чісорою Ф'юрі зухвало викликав українця на бій. Олександр підійшов ближче до рингу і майбутні суперники провели дуель поглядів.

В активі 35-річного Усика 20 перемог (13 - нокаутом) у 20 поєдинках. Чотири з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.

У ніч проти 21 серпня 2022 року Олександр переміг британця Ентоні Джошуа в реванші, який відбувся в місті Джидда (Саудівська Аравія). Таким чином, українець захистив всі титули, які відібрав у Ей Джея восени минулого року, а також завоював вакантний пояс журналу The Ring .

британця Ентоні Джошуа в реванші, який відбувся в місті Джидда (Саудівська Аравія). Таким чином, українець захистив всі титули, які у Ей Джея восени минулого року, а також завоював вакантний . У послужному списку 34-річного Ф'юрі 33 перемоги (24 – нокаутом) і одна нічия.

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