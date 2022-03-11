"Можуть собі в дупу засунути": Зозуля розніс фанатів "Аталанти" за банер з Малиновським і росіянином

"Можуть собі в дупу засунути": Зозуля розніс фанатів "Аталанти" за банер з Малиновським і росіянином

Український форвард наголосив, що пробачити скоєне окупантами неможливо.

Колишній нападник збірної України Роман Зозуля не стримав свого гніву, коли побачив банер, який фанати "Аталанти" вивісили під час першого матчу 1/8 фіналу Ліги Європи з леверкузенським "Баєром".

Уболівальники "бергамасків" зобразили на плакаті українського півзахисника Руслана Малиновського та його російського одноклубника Олексія Міранчука. Футболісти тримають один одного за руки, розфарбовані в кольори прапорів України та Росії.

"Вони можуть ці плакати собі в дупу засунути. Ми їм ніколи не пробачимо цього", - написав Зозуля в коментарі до посту "Брутального футболу" в Facebook.

Зазначимо, що Малиновський в поєдинку з "Баєром" відзначився голом і зробив два асисти. Це дозволило "бергамаскам" здобути перемогу - 3:2 .

Після завершення матчу Малиновський присвятив свій єврокубковий перфоманс жертвам війни в Україні.

Матч-відповідь "Аталанти" проти "Баєра" відбудеться 17 березня в Леверкузені. Початок гри - о 19:45 за київським часом.

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