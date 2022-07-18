"Можуть спробувати себе тут": російських футболістів покликали грати в Африці через усунення в турнірах УЄФА та ФІФА

Російські клуби та збірні відсторонені від участі в міжнародних змаганнях під егідою УЄФА та ФІФА через війну в Україні. Проте, це відкриває для гравців і тренерів країни-агресорки "нові можливості" - їх уже запрошують до чемпіонату Нігерії.

15 липня Росію остаточно викинули зі світового футболу. Спортивний арбітражний суд в Лозанні (CAS) відхилив апеляцію Російського футбольного союзу (РФС) на спільне рішення ФІФА та УЄФА про дискваліфікацію російських клубів і збірних.

Однак, росіянам не варто засмучуватися. Російські футболісти та тренери можуть спробувати свої сили у чемпіонаті Нігерії. Принаймні так вважає посол Нігерії в РФ Абдуллахі Шеху.

"Якщо футболісти та тренери цього захочуть, ми відкриті до такої співпраці... Тож російські футболісти можуть приїхати до Нігерії та спробувати себе тут. Нігерія наймає іноземних тренерів, якщо вважає їх підходящими, тож цілком може наймати й російських. Ті, хто нічого не знав про Росію, завдяки футболу на ЧС-2018 познайомилися з цією країною, і їм тут дуже сподобалося, багато хто навіть залишився тут. Так що ми сподіваємося, буде й інша можливість для нігерійців відвідати Росію та обмінятися досвідом", – сказав нігерійський посол в інтерв'ю російському пропагандистському виданню Р-Спорт.

Додамо, що раніше Європейський футбольний союз (УЄФА) оголосив про відсторонення російських команд від турнірів під своєю егідою у сезоні-2022/23. Водночас зазначимо, що Росію досі не виключили з УЄФА та ФІФА.

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