Можуть визначитися перші учасники плейоф Євро-2020: де дивитися і ставки букмекерів на матчі 16 червня

Італія та Фінляндія вже після другого туру мають чудові шанси вийти до 1/8 фіналу.

У середу, 16 червня , розпочнеться 2 тур групової стадії Чемпіонату Європи-2020.

Зазначимо, що цього дня вже можуть визначитися перші учасники плейоф раунду континентальної першості. Так, вийти до 1/8 фіналу турніру можуть Італія та Фінляндія.

ТСН Проспорт знайомить читачів з повним розкладом ігрового дня та розповідає, де можна подивитися матчі.

Де дивитися матч Фінляндія - Росія (16:00)

У прямому ефірі поєдинок групи B, що відбудеться на стадіоні "Крестовський" у Санкт-Петербурзі (Росія), транслюватимуть телеканали "Футбол 1" та "Футбол 2".

Прогнози букмекерів на матч Фінляндія - Росія

Фаворитом цієї гри є російська команда. Так, коефіцієнт на їхню перемогу дорівнює 1,7. Нічия оцінюється в 3,74. На перемогу фінів, своєю чергою, можна поставити з коефіцієнтом 6,05.

У першому турі Фінляндія несподівано обіграла Данію (1:0) , а Росія розгромно поступилася Бельгії (0:3) .

, а Росія . В разі перемоги над росіянами, підопічні Маркку Канерви гарантують собі участь в 1/8 фіналу.

Де дивитися матч Туреччина - Уельс (19:00)

Поєдинок групи A, який буде зіграно на "Олімпійському" стадіоні в Баку, покажуть телеканали "Футбол 1" та "Футбол 2".

Прогнози букмекерів на матч Туреччина - Уельс

Невеличким фаворитом цього протистояння є Туреччина. На них приймаються ставки у розмірі 2,58, нічия - 3,17, а перемога Уельса, своєю чергою, оцінюється в 3,15.

Associated Press

Жодна з команд не гарантує собі участь в плейоф раунді навіть у разі перемоги.

У першому турі Туреччина в матчі-відкритті Євро-2020 розгромно програла Італії (0:3), а Уельс розписав мирову зі Швейцарією (1:1).

Де дивитися матч Італія - Швейцарія (22:00)

Зустріч цих команд, яка відбудеться на "Стадіо Олімпіко" в Римі, можна буде побачити на ТРК "Україна", "Футбол 1" та "Футбол 2".

Прогнози букмекерів на матч Італія - Швейцарія

Очевидним фаворитом цього поєдинку є "Скуадра Адзурра". Так, на перемогу італійців стоїть коефіцієнт 1,7. Нічия - 3,82. Перемога Швейцарії оцінюється в 6,05.

Associated Press

Італія може вже після другого туру вийти до 1/8 фіналу турніру. Це станеться в разі перемоги над Швейцарією. Більш того, команда Роберто Манчіні може застовпити за собою першу сходинку в групі, якщо вона виграє, а Уельс не обіграє Туреччину.

У першому турі збірна Італії знищила Туреччину (3:0), а Швейцарія зіграла внічию з Уельсом (1:1).

ТСН Проспорт проведе текстову онлайн-трансляцію матчу Італія - Швейцарія.

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