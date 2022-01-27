"Такі моменти можуть занапастити кар'єру": тренер юнацької команди "Динамо" проведе "виховну бесіду" з агентом вундеркінда команди

Фахівець відреагував на поведінку Діалло в матчі проти "Антальяспора".

Головний тренер "Динамо" U-19 Ігор Костюк прокоментував бійку у товариському матчі проти юнацької команди "Антальяспора", активну участь у якій брав юний талант "біло-синіх" Самба Діалло.

"Бійка за участю Діалло? Це тривожний дзвіночок, який змушує нас замислитися, адже вже у другому матчі відбувається конфлікт. Я розмовляв з ним після гри, він відповів, що не може стримувати себе, коли його ображають. Ми не знаємо, через що пройшов цей хлопець, яке у нього було дитинство.

Можливо, ситуація набагато глибша, можливо, в нього є якась образа, розбиратимемося. Добре, що це сталося зараз, на зборах, а чи не пізніше. Причину, чому він так поводиться, чому його ніхто не може утримати, потрібно виявити та прибрати.

Спілкуватимемося з його агентом, коли він приїде, а якщо знадобиться, то й підключатимемо більш кваліфікованих фахівців. Талант талантом, але такі моменти можуть занапастити кар'єру. Суперники вивчають нас, конкретних гравців та можуть спеціально провокувати на подібні дії", - цитує Костюка офіційний сайт "Динамо".

Діалло у першій частині сезону забив п'ять голів у шести матчах Юнацької ліги УЄФА.

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