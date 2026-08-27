Можливі суперники "Шахтаря": визначилися кошики жеребкування основного раунду Ліги чемпіонів

Ліга чемпіонів / © Associated Press

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Після завершення кваліфікації Ліги чемпіонів сезону-2026/27 стали відомі всі учасники основного раунду турніру та їхній розподіл по кошиках.

Загалом 36 клубів розподілені на чотири кошики по дев'ять команд відповідно до клубного коефіцієнта УЄФА. Виняток — чинний переможець Ліги чемпіонів ПСЖ, який автоматично отримав місце у першому кошику.

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Чемпіон України — донецький "Шахтар", який отримав пряму путівку до основного раунду найпрестижнішого євротурніру, під час посіву потрапив до третього кошика.

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Під час жеребкування кожна команда отримає по два суперники з кожного кошика і загалом проведе 8 матчів в основному етапі Ліги чемпіонів — чотири поєдинки вдома і стільки ж на виїзді.

Водночас команди з однієї країни не можуть зустрітися між собою на основному етапі Ліги чемпіонів.

Кошики для жеребкування основної стадії Ліги чемпіонів

Кошик 1. ПСЖ (Франція), "Баварія" (Німеччина), "Реал" Мадрид (Іспанія), "Барселона" (Іспанія), "Ліверпуль" (Англія), "Манчестер Сіті" (Англія), "Арсенал" (Англія), "Атлетіко" (Іспанія), "Інтер" (Італія)

Кошик 2. "Манчестер Юнайтед" (Англія), "Боруссія" Дортмунд (Німеччина), "Рома" (Італія), "Спортинг" (Португалія), "Астон Вілла" (Англія), "Порту" (Португалія), "Брюгге" (Бельгія), "Бетіс" (Іспанія), ПСВ (Нідерланди)

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Кошик 3. "Шахтар" (Україна), "Наполі" (Італія), "Лейпциг" (Німеччина), "Вільярреал" (Іспанія), "Феєнорд" (Нідерланди), "Лілль" (Франція), "Галатасарай" (Туреччина), "Фенербахче" (Туреччина), "Буде-Глімт" (Норвегія)

Кошик 4. "Штутгарт" (Німеччина), "Комо" (Італія), "Ланс" (Франція), "Славія" (Чехія), ЛАСК (Австрія), АЕК Афіни (Греція), "Вікінг" (Норвегія), "Сабах" (Азербайджан), "Слован" Братислава (Словаччина)

Жеребкування основного етапу Ліги чемпіонів відбудеться у четвер, 27 серпня. Початок церемонії — о 19:00 за київським часом.

Вісім найкращих команд основної стадії Ліги чемпіонів напряму потраплять до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть у загальній турнірній таблиці місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.

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Нагадаємо, переможцем Ліги чемпіонів-2025/26 став ПСЖ. У фіналі французький клуб в серії пенальті здолав лондонський "Арсенал" і вдруге поспіль виграв найпрестижніший єврокубок.

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