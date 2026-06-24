"Можливо, бачили його на рингу востаннє": директор команди Усика зробив гучну заяву

Олександр Усик / © Associated Press

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Сергій Лапін, директор команди чемпіона світу за версіями WBC, WBA та IBF у нажважкій вазі Олександра Усика, прокоментував майбутнє українського боксера.

Лапін оцінив ймовірність побачити бій Усика проти обов'язкового претендента на пояс WBC німця Агіта Кабаєла.

Також він не виключає, що бій з нідерландським кікбоксером Ріко Верховеном міг стати останнім у кар'єрі Олександра.

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"Агіт Кабаєл — чудовий боєць, гідний чемпіон і людина, яку ми поважаємо. Тут немає нічого особистого, але бої такого масштабу не організовуються через соціальні мережі чи тиск громадськості. Олександр провів усю свою кар'єру, доводячи, хто він. На цьому етапі питання вже не в тому, що Усик комусь винен. Питання в тому, який захід можна влаштувати?

Серйозна пропозиція, підкріплена серйозними людьми, правильною комерційною структурою, мовниками та фінансовою підтримкою від місця проведення — ось як організовуються найбільші бої у світі. Якщо цифри та можливості влаштовують усіх, то все можливо. Ми відкриті для серйозного бізнесу, а не шуму.

Ніщо особисте і емоційне не завадить цьому бою з Агітом. Але якщо за боєм не стоїть серйозна комерційна структура, тоді його стає важко виправдати. Якщо з'явиться слушна можливість, бій може відбутися. Якщо ні, є інші шляхи та інші важливі можливості.

Олександр заслужив право ретельно оцінити кожен варіант. Ми розмовляємо з різними сторонами та розглядаємо всі можливості. Рішення буде ухвалено до кінця цього тижня, і всі знатимуть, на якому етапі ми перебуваємо. Ясність з'явиться дуже скоро.

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Але одне, що люди повинні пам'ятати: коли боєць досяг усього, чого досяг Олександр, кожен його виступ стає особливим. Можливо, фанати вже бачили його на рингу востаннє. А може, попереду ще один розділ. Ми дізнаємося дуже скоро", — сказав Лапін у інтерв'ю Snabbare, яке цитує видання Mirror.

Зазначимо, що Всесвітня боксерська рада (WBC) установила дедлайн для команд Усика та Кабаєла до 30 червня, щоб домовитись про бій. Якщо українець відмовиться від поєдинку з німцем, то муситиме звільнити пояс WBC.

Нагадаємо, що Кабаєл після переможного бою Усика з нідерландським кікбоксером Ріко Верховеном вийшов на ринг і висловив бажання провести поєдинок з українцем у Німеччині. Олександр без жодних вагань прийняв виклик.

Британський промоутер Френк Воррен уже заявив, що хоче організувати бій Усик — Кабаєл восени цього року в Німеччині.

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На початку червня WBC санкціонувала бій Усика з Кабаєлом, зобов'язавши українця провести поєдинок з німцем.

33-річний Кабаєл залишається непереможним на професійному рингу. В його активі 27 перемог (19 — нокаутом) у 27 поєдинках.

Усик також ще жодного разу не програвав на профірингу. У послужному списку 39-річного українця 25 перемог (16 — нокаутом) у 25 поєдинках.

Раніше повідомлялося, що Кабаєл висунув Усику жорсткий ультиматум.

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Також Кабаєл пояснив, чому Усику було важко в поєдинку проти Верховена.

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