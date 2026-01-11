Можливий третій бій Усик – Ф'юрі: менеджер британця назвав умову для його перемоги

Усик – Ф'юрі / © Associated Press

Спенсер Браун, менеджер ексчемпіона світу в надважкій вазі Тайсона Ф'юрі, висловився про можливий третій бій свого клієнта проти володаря титулів WBA, WBC та IBF Олександра Усика.

Представник британського боксера вважає, що той переможе українця, якщо поєдинок відбудеться в Англії.

Про це Браун заявив в інтерв'ю YouTube-каналу Seconds Out.

"Я думаю, що бій з Усиком буде чудовим. Я вірю, що якщо Ф'юрі поб'ється з ним в Англії, то переможе його. Я вважаю, що вболівальники за спиною Тайсона дадуть йому додаткові 10 відсотків.

Я ні з чим не сперечаюся, люди мають іншу думку, але я думаю, що Ф'юрі переміг в останньому бою з Усиком. Я розмовляв з менеджером українця і він сказав: "Це був неймовірно близький поєдинок. Можливо, ви забрали його". Це були слова менеджера Усика", – сказав Браун.

Зазначимо, що раніше Ф'юрі викликав Усика на трилогію, запропонувавши йому провести бій 18 квітня 2026 року на стадіоні "Вемблі" в Лондоні.

Нагадаємо, 2024 року Ф'юрі провів два поєдинки з Усиком в саудівському Ер-Ріяді. У травні українець роздільним рішенням суддів переміг британця у бою за звання абсолютного чемпіона світу в надважкому дивізіоні.

Потім "Циганський король" активував опцію реваншу і боксери у грудні знову зустрілися в ринзі. Цього разу Олександр переміг одноголосним рішенням суддів, після чого Ф'юрі ухвалив рішення завершити кар'єру.

Раніше повідомлялося, що Ф'юрі оголосив про повернення в ринг 2026 року.

Також ми розповідали, що промоутер Ф'юрі озвучив головну умову для його бою проти іншого ексчемпіона світу в хевівейті Ентоні Джошуа.