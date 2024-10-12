"Мрія стала реальністю": новачок збірної України висловився про свій дебют та перемогу над Грузією

Півзахисник збірної України Іван Калюжний дав коментар після матчу 3-го туру групового раунду Ліги націй сезону-2024/25 проти команди Грузії.

Поєдинок у польському місті Познань завершився перемогою українців з рахунком 1:0. Для 26-річного півзахисника "Олександрії" він став дебютним за національну команду.

"Дебют мрії? Дякую за привітання. Так, це для мене була мрія – зіграти за національну команду. Дякую тренеру за довіру, тренеру клубу, що підготував мене до збірної. Це була мрія, що стала реальністю.

Так, мене вже привітала команда. Мої думки? Виходити та грати як завжди. Грати тільки на перемогу та намагатися допомогти команді здобути позитивний результат.

На цей момент Грузія – лідер нашої групи. Думаю, що були матчі, коли їхнім суперникам було непросто. Так, непроста гра, але цим вона цікавіше. Сподіваюсь, що ми виконали вказівки тренера та здобули позитивний результат.

Моя жовта картка? Так, коли опорний півзахисник отримає жовту картку – це не дуже добре, ще й в такому моменті, коли, напевно, цього не потрібно було робити. Сподіваюся, що наступного разу не буду робити такий фол. Це дрібниця, через яку ти потім весь матч думаєш про те, як зіграти обережніше, щоб не отримати другу жовту.

Збірна Грузії? Так, ми готувались до цієї команди. Вони справді сильні індивідуально. Група атаки у них дуже пристойна. Із ними непросто було грати", – сказав Калюжний в ефірі MEGOGO.

Зазначимо, що перемога над Грузією стала для українців першою у цьому розіграші Ліги націй. Команда Реброва стартувала в турнірі поразками від Албанії (1:2) та Чехії (2:3).

Після трьох турів збірна України посідає останнє місце у групі B1 Ліги націй, маючи у своєму активі 3 очки. Лідирує з 6 балами Грузія, яка випереджає Чехію (6) за додатковими показниками. Албанія (3 пункти) йде третьою.

У четвертому турі Ліги націй збірна України 14 жовтня у Вроцлаві зіграє з Чехією, а Грузія того ж дня прийме Албанію.

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