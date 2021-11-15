Мрія здійснилася: 49-річний двірник з Херсона переміг на Чемпіонаті світу з джиу-джитсу (відео)

Красива історія Ігора Євтушенка.

Українець Ігор Євтушенко, який працює двірником в одній з херсонських шкіл, виграв "золото" Чемпіонату світу з джиу-джитсу.

Раніше 49-річний спортсмен став відомим на всю країну, коли написав у соцмережі, що збирає гроші, аби поїхати на світову першість з джиу-джитсу. Про себе він розповів, що зранку прибирає шкільне подвір'я, а після роботи тренується сам і навчає інших.

Історія Ігоря так вразила людей, що гроші на стартовий внесок зібрали за день. А решту дала промоутерська компанія, яка дізналася про спортсмена з сюжету ТСН.

Таким чином, Ігор зміг поїхати на Чемпіонат світу, який відбувався в ОАЕ. Весь час Ігор звітував, як готується до змагань, ділився враженнями про країну, а 15 листопада у себе в Facebook повідомив, що виграв змагання у віковій категорії 45+.

Я ЧЕМПИОН МИРА!!!Подробности и всё остальное позже, слов нет переполняют эмоции!!! FAMILIA LULA JIU-JITSU UKRAINE ❤️❤️❤️ Опубліковано Игорем Евтушенком Понеділок, 15 листопада 2021 р.

"Дякую всім величезне! Усім, хто допоміг мені поїхати на цей Чемпіонат світу. Я вас не підвів. Слово стримав. Український прапор на п'єдесталі. Всім ос! Спасибі", - подякував Ігор усім причетним до свого успіху.

Новини України: 49-річний херсонський двірник переміг у чемпіонаті світу з джиу-джитсу

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