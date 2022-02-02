Мрія здійснилася: ексгравець "Шахтаря" та збірної України підписав контракт з новим клубом

Марлос виступатиме в Чемпіонаті Бразилії.
Колишній півзахисник донецького "Шахтаря" Марлос знайшов нову команду. 33-річний футболіст продовжить кар'єру в "Атлетіко Паранаенсе".
Контракт Марлоса з бразильським клубом розрахований до кінця 2022 року.
Sonho realizado! ️— Athletico Paranaense (@AthleticoPR) February 1, 2022
Bem-vindo ao seu clube do coração, Marlos!
➡️ https://t.co/zeQXliofoc#Athletico pic.twitter.com/V6YN5hM0tK
Раніше ексгравець "гірників" розповідав, що давно мріяв пограти саме за "Атлетіко Паранаенсе", оскільки уболіває за цю команду. "Червоно-чорні" довго не робили Марлосу пропозицію, тому він зупинився на варіанті в американській лізі МЛС. Врешті-решт, сторони таки домовилися і Марлос прєднався до бразильського клубу.
Зазначимо, що минулого сезону "Атлетіко Паранаенсе" фінішував 14-м у Чемпіонаті Бразилії, а також виграв Копа Судамерикана, завдяки чому пробився до Кубка Лібертадорес.
- Марлос залишив "Шахтар" у грудні минулого року після того, як у нього закінчився контракт із "гірниками".
- Хавбек перейшов до "помаранчево-чорних" з харківського "Металіста" у 2014 році. Разом із "гірниками" він завоював 12 трофеїв - чотири титули в УПЛ, чотири Кубки України та чотири Суперкубки країни.
- Загалом гравець провів за донеччан 287 матчів та забив 74 голи у всіх турнірах. Марлос є 11-м бомбардиром і входить до топ-25 гравців за кількістю поєдинків в історії клубу.
- Варто зазначити, що Марлос має українське громадянство та провів за національну команду 27 матчів.
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