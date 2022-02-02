Мрія здійснилася: ексгравець "Шахтаря" та збірної України підписав контракт з новим клубом

Марлос виступатиме в Чемпіонаті Бразилії.

Колишній півзахисник донецького "Шахтаря" Марлос знайшов нову команду. 33-річний футболіст продовжить кар'єру в "Атлетіко Паранаенсе".

Контракт Марлоса з бразильським клубом розрахований до кінця 2022 року.

Раніше ексгравець "гірників" розповідав, що давно мріяв пограти саме за "Атлетіко Паранаенсе", оскільки уболіває за цю команду. "Червоно-чорні" довго не робили Марлосу пропозицію, тому він зупинився на варіанті в американській лізі МЛС. Врешті-решт, сторони таки домовилися і Марлос прєднався до бразильського клубу.

Зазначимо, що минулого сезону "Атлетіко Паранаенсе" фінішував 14-м у Чемпіонаті Бразилії, а також виграв Копа Судамерикана, завдяки чому пробився до Кубка Лібертадорес.

Марлос залишив "Шахтар" у грудні минулого року після того, як у нього закінчився контракт із "гірниками".

у грудні минулого року після того, як у нього закінчився контракт із "гірниками". Хавбек перейшов до "помаранчево-чорних" з харківського "Металіста" у 2014 році. Разом із "гірниками" він завоював 12 трофеїв - чотири титули в УПЛ, чотири Кубки України та чотири Суперкубки країни.

Загалом гравець провів за донеччан 287 матчів та забив 74 голи у всіх турнірах. Марлос є 11-м бомбардиром і входить до топ-25 гравців за кількістю поєдинків в історії клубу.

Варто зазначити, що Марлос має українське громадянство та провів за національну команду 27 матчів.

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