Мріє очолити чинних чемпіонів: ще одному фахівцю запропонували тренувати збірну Бразилії

Зідан став кандидатом у списку Федерації футболу Бразилії.

Федерація футболу Бразилії хоче домовитися запропонувати Зінедіну Зідану посаду головного тренера команди.

Про це повідомляє Okdiario.

Зазначається, що бразильці мали невдачу в переговорах з головним тренером "Манчестер Сіті" Пепом Гвардіолою.

Після невдачі в переговорах з Пепом Гвардіолою бразильці намагаються домовитися про призначення головним тренером збірної 50-річного француза.

У Бразилії вважають, що постать з таким резюме матиме величезну пошану в команді.

Відзначається, що сам Зідан начебто продовжує чекати на можливість попрацювати з національною командою Франції.

Нагадаємо, після вильоту з ЧС-2022 Тіте залишив посаду головного тренера збірної Бразилії. "Жовто-зелені", яких букмекери вважали головними фаворитами Мундіалю в Катарі, у чвертьфіналі в серії пенальті програли Хорватії.

Після цього посаду запропонували головному тренеру мадридського "Реала" Карло Анчелотті, але він відхилив цю пропозицію.

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