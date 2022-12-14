Мріє очолити чинних чемпіонів: ще одному фахівцю запропонували тренувати збірну Бразилії

Зідан став кандидатом у списку Федерації футболу Бразилії.
Федерація футболу Бразилії хоче домовитися запропонувати Зінедіну Зідану посаду головного тренера команди.
Про це повідомляє Okdiario.
Зазначається, що бразильці мали невдачу в переговорах з головним тренером "Манчестер Сіті" Пепом Гвардіолою.
Після невдачі в переговорах з Пепом Гвардіолою бразильці намагаються домовитися про призначення головним тренером збірної 50-річного француза.
У Бразилії вважають, що постать з таким резюме матиме величезну пошану в команді.
Відзначається, що сам Зідан начебто продовжує чекати на можливість попрацювати з національною командою Франції.
Нагадаємо, після вильоту з ЧС-2022 Тіте залишив посаду головного тренера збірної Бразилії. "Жовто-зелені", яких букмекери вважали головними фаворитами Мундіалю в Катарі, у чвертьфіналі в серії пенальті програли Хорватії.
Після цього посаду запропонували головному тренеру мадридського "Реала" Карло Анчелотті, але він відхилив цю пропозицію.
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