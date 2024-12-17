Мудрик, Бєсєдін, Срна, Рибка та інші: усі допінгові скандали в українському футболі

Розповідаємо про українських футболістів та гравців УПЛ, яких "ловили" на вживанні заборонених препаратів.

У ніч проти 17 грудня стало відомо, що півзахисник лондонського "Челсі" та збірної України Михайло Мудрик здав позитивний тест на допінг.

У пробі "А" 23-річного футболіста виявили заборонену речовину мельдоній. Михайла тимчасово відсторонили від футболу. Очікується, що найближчими днями також відкриють пробу "B". Після цього стане зрозуміло, чи загрожує Мудрику дискваліфікація і, якщо так, то наскільки тривала.

Сам Мудрик уже підтвердив інформацію про свій позитивний тест на допінг, виступивши із заявою в соцмережах.

Поки всі з нетерпінням чекають подробиць у справі Мудрика, пропонуємо пригадати інші допінгові скандали в українському футболі.

Сергій Нагорняк

Скандал навколо Нагорняка є першим подібним випадком в українському футболі. В 1997 року в допінг-пробі гравця збірної України знайшли заборонений препарат – бромантан. Федерація футболу України винесла йому покарання, дискваліфікувавши до 31 грудня 1999 року.

За офіційною версією, лікар дніпропетровського "Дніпра" Леонід Левченко порадив Нагорняку вжити ліки, які могли б позбавити футболіста від зайвої нервозності і запаморочення. В підсумку Нагорняк отримав дворічну дискваліфікацію, яку пізніше йому зменшили, що дало можливість майже на рік раніше опинитись в донецькому "Шахтарі".

Ярослав Хома

Півзахисник львівських "Карпат" Ярослав Хома здав позитивний допінг-тест після матчу з "Динамо" в сезоні 2002/03. У його крові було виявлено перевищення норми тестостерону у п'ять з половиною разів.

Футболіста дискваліфікували на 7 місяців, а команду оштрафували на 3 тисячі доларів.

Русмін Дедич

2003 року допінг-тест словенського півзахисника "Ворскли" Русміна Дедича показав позитивний результат. Було встановлено, що гравець вживав заборонені харчові добавки під час матчу з маріупольським "Іллічівцем".

У підсумку Дедича дискваліфікували на пів року, а полтавський клуб, який після цієї ситуації розірвав контракт з футболістом, оштрафували на 3 тисячі доларів.

Дмитро Невмивака

2006 року в допінг-скандал потрапив захисник запорізького "Металурга" Дмитро Невмивака. Гравець не підозрював, що під час виступів за молодіжну збірну вживав ліки, в яких містяться заборонені препарати. Їх йому виписав лікар з поліклініки.

УЄФА покарав футболіста відстороненням від футболу на один рік.

Денис Стоян

У сезоні 2007/08 у допінг-пробі тодішнього футболіста сімферопольської "Таврії" Дениса Стояна знайшли марихуану. Гравець стверджував, що речовину йому підсипали в кальян.

Незважаючи на запевнення футболіста, що наркотики потрапили до його організму ненавмисно, він отримав дискваліфікацію на чотири місяці.

Валентин Слюсар

У сезоні 2008/09 сліди забороненого препарату було виявлено в організмі гравця харківського "Металіста" Валентина Слюсаря. Нібито за порадою дружини він вживав таблетки для схуднення.

Як підсумок, футболіст отримав двомісячну дискваліфікацію.

Антон Шендрик

Одним місяцем дискваліфікації відбувся захисник ужгородського "Закарпаття" Антон Шендрик, який потрапив у допінг-скандал у вересні 2009 року.

Повідомлялось, що футболіста турбував нежить. Після візиту до лікаря він почав використовувати спрей, до складу якого входили заборонені речовини.

Лаша Джакобія

Того ж 2009 року в крові легіонера київського "Арсенала" грузина Лаші Джакобії знайшли метадон. За його версією, заборонену речовину йому підмішали в вино, яке він пив, аби зняти стрес.

Грузинського футбоілста дискваліфікували на шість місяців.

Олексій Гай

2011 року заборонену речовину знайшли у півзахисника "Шахтаря" Олексія Гая. Але покарання він так і не отримав, відбувшись лише попередженням. Під час розслідування було доведено його невинуватість.

Хавбек вживав ліки від застуди і повідомив про це медиків "гірників". Однак вони не приділили цьому належної уваги. Покарання отримав керівник медслужби донецького клубу Артур Глущенко, якого було дискваліфіковано на пів року.

Олександр Рибка

Того ж таки 2011 року допінг виявили в організмі воротаря "Шахтаря" Олександра Рибки. Голкіпер вживав заборонені сечогінні ліки для схуднення без відома лікарів донецького клубу.

УЄФА відсторонив Рибку на два роки. "Шахтар" намагався оскаржити таке покарання, але всі апеляції донеччан було відхилено.

Валерій Лебідь

2014 року на допінгу "спіймався" півзахисник донецького "Олімпіка" Валерій Лебідь. Він вживав тенорік – препарат для нормалізації тиску, який йому порадила його дружина.

Футболіста покарали відстороненням від футболу на чотири місяці.

Фред

2015 року позитивний допінг-тест на Кубку Америки здав півзахисник "Шахтаря" та збірної Бразилії Фред.

У крові футболіста виявили заборонену речовину гідрохлортіазид. Це сечогінний препарат, який зазвичай використовується під час лікування серцевої недостатності.

Гравця повинні були дискваліфікувати на два роки, однак термін його "бану" скоротили до одного року.

Станіслав Микицей

2017 року допінг-тест провалив захисник "Олександрії" Станіслав Микицей. Протягом тривалого часу він вживав препарат для лікування гіпертонії, який вважається забороненим.

У підсумку футболіст отримав дискваліфікацію на півтора року.

Даріо Срна

У вересні 2017 року український футбол сколихнула гучна новина. Багаторічний капітан "Шахтаря" Даріо Срна повідомив про те, що в його організмі знайшли заборонений препарат.

У допінг-пробі хорватського захисника "гірників" виявили нетипові показники компонентів ендогенного стероїдного профілю. Його проба містила заборонені екзогенні похідні дегідроепіандростерона.

22 лютого 2018 року Національний антидопінговий центр України відсторонив хорвата від футболу на пів року.

Артем Ярмоленко

У сезоні 2018/19 позитивний допінг-тест здав гравець одеського "Чорноморця" Артем Ярмоленко. Виявилось, що він вживав остарин, який заборонений WADA від січня 2018 року.

Футболіст отримав два роки дискваліфікації.

Артем Бєсєдін

У грудні 2019 року "Динамо" повідомило про можливе порушення антидопінгових правил УЄФА нападником Артемом Бєсєдіним. У допінг-пробі футболіста виявили заборонений препарат фонтурацетам, який, як з'ясувалось, потрапив до його організму помилково.

Під час розслідування було встановлено, що після матчу Ліги Європи проти "Мальме" тодішній лікар "біло-синіх" Леонід Миронов переплутав таблетки від головного болю та випадково дав Артему заборонений препарат з особистої аптечки.

Незважаючи на те, що Бєсєдін не визнав свою провину, уникнути покарання йому не вдалося. Нападника відсторонили від футболу на один рік.

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