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Мудрик допоміг "Челсі" перемогти "Тоттенгем" та наблизитися до зони єврокубків (відео)

Мудрик допоміг "Челсі" перемогти "Тоттенгем" та наблизитися до зони єврокубків (відео)

"Челсі" / Фото: Associated Press

Михайло вийшов у стартовому складі та зіграв 75 хвилин

"Челсі" українського вінгера Михайла Мудрика на своєму полі обіграв "Тоттенгем" у перенесеному матчі 26-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ). Поєдинок на стадіоні "Стемфорд Бридж" у Лондоні закінчився з рахунком 2:0.

Підопічні Маурісіо Почеттіно забили у ворота "шпор" по голу в кожному з таймів. На 24-й хвилині Трево Чалоба головою відправив м'яч під поперечину після подачі Конора Галлагера зі штрафного.

На 72-й хвилині "сині" збільшили свою перевагу в рахунку. Ніколас Джексон головою добив м'яч у ворота після того, як гостей врятувала поперечина після удару Коула Палмера зі штрафного.

Мудрик вийшов у стартовому складі "пенсіонерів" та відіграв 75 хвилин, після чого його замінив Чезаре Касадеї. За проведений на полі час українець віддав 20 точних передач та 4 рази пробивав по воротах.

Уже на 5-й хвилині поєдинку Михайло міг відзначитися гольовим асистом, коли красивим пасом вивів Джексона один на один з воротарем, однак форвард "Челсі" пробив у голкіпера, а далі м'яч з лінії воріт вибив захисник "шпор".

Огляд матчу "Челсі" – "Тоттенгем"

Буде додано незабаром.

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