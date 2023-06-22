Мудрик і Забарний опинилися в списку спортсменів-порушників, які не повернулися з-за кордону

Футболісти національної збірної потрапили до переліку осіб, що не виконали зобов'язання щодо термінів повернення до України.

Міністерство молоді та спорту України оновило список осіб, які порушили взяті зобов'язання щодо термінів повернення на територію України після закінчення спортивного заходу. Зокрема до нього були включені футболісти національної збірної Михайло Мудрик та Ілля Забарний.

Оновлений список спортсменів-порушників опубліковано на офіційному сайті Мінмолодьспорту.

Взимку Мудрик і Забарний перебралися до клубів англійської Прем'єр-ліги (АПЛ). Михайло став гравцем "Челсі", а Ілля підписав контракт із "Борнмутом".

Водночас, у цьому списку немає ще одного футболіста збірної України Віктора Циганкова, який взимку перейшов до іспанської "Жирони".

Зазначимо, що в першому варіанті списку спортсменів-утікачів Мудрика та Забарного не було. Із відомих українських футболістів до нього увійшли Артем Громов (АЕК Ларнака, Кіпр) та Владислав Кулач ("Зіря", Азербайджан).

Нагадаємо, наразі Мудрик перебуває у таборі молодіжної збірної України, яка виступає на Євро-2023. У стартовому матчі групового етапу команда Руслана Ротаня перемогла Хорватію (2:0), Михайло через пошкодження провів гру на лавці запасних.

Читайте також:

УЄФА відреагував на скандал із прапором України під час фіналу Ліги чемпіонів у Стамбулі

Іспанія здобула розгромну перемогу та очолила групу збірної України на молодіжному Євро-2023 (відео)

Молодіжне Євро-2023 з футболу: групи і турнірні таблиці