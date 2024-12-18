Мудрик найняв юристів, які допомогли чемпіону світу з футболу скоротити "бан" за допінг

Михайло звернувся до юридичної компанії, яка представляла інтереси Поля Погба під час розгляду апеляції у CAS.

Український футболіст "Челсі" Михайло Мудрик готується до юридичних процесів, пов'язаних з тим, що він здав позитивний тест на допінг.

Як повідомляє The Telegraph, 23-річний футболіст найняв юридичну фірму Morgan Sports Law, яка представляла інтереси колишнього півзахисника "Ювентуса" Поля Погба під час апеляції француза в Спортивному арбітражному суді (CAS).

У серпні 2023 року Погба провалив допінг-тест. Допінг-проба французького футболіста показала підвищений рівень тестостерону в крові, внаслідок чого його дискваліфікували на чотири роки. Але після розгляду апеляції у CAS термін усунення чемпіона світу 2018 року скоротили до 18 місяців.

Нагадаємо, в ніч проти 17 грудня стало відомо, що Мудрик здав позитивний тест на допінг. У пробі "А" гравця виявили заборонену речовину мельдоній. Михайла тимчасово відсторонили від футболу.

Очікується, що найближчими днями також відкриють пробу "B". Після цього стане зрозуміло, чи загрожує Мудрику дискваліфікація і, якщо так, то наскільки тривала.

Сам Мудрик у соцмережах уже підтвердив інформацію про свій позитивний тест на допінг. Михайло запевнив, що не вживав жодних заборонених речовин усвідомлено та пообіцяв розповісти деталі ситуації, коли закінчиться розслідування.

"Челсі" вже також виступив з офіційною заявою щодо проваленого Мудриком допінг-тесту. У ній зазначається, що Михайло підтвердив, що ніколи свідомо не вживав жодних заборонених речовин.

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Цього сезону Мудрик провів 15 матчів за "Челсі" у всіх турнірах, відзначившись трьома забитими м'ячами та п'ятьма гольовими передачами.

Востаннє Мудрик потрапляв до заявки "Челсі" 1 грудня на матч АПЛ проти "Астон Вілли", який провів на лавці для запасних. Відтоді Михайло уже чотири поєдинки поспіль залишався поза заявкою своєї команди. Головний тренер лондонського клубу Енцо Мареска повідомляв, що українець хворіє.

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