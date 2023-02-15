Категорія
Проспорт
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Мудрик не врятував: "Челсі" поступився "Боруссії" у першому матчі плейоф Ліги чемпіонів (відео)

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публікації
Перегляди
89
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Мудрик не врятував: "Челсі" поступився "Боруссії" у першому матчі плейоф Ліги чемпіонів (відео)

Фото: Associated Press

Михайло поразкою дебютував за англійський клуб у Лізі чемпіонів.

Лондонський "Челсі" зазнав поразки від дортмундської "Боруссії" в першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів сезону-2022/23. Поєдинок на арені "Сігнал Ідуна Парк" закінчився з рахунком 1:0.

Єдиний гол у цій зустрічі "джмелі" забили в другому таймі. На 63-й хвилині Карім Адеємі втік у швидку контратаку – 21-річний німець обійшов захисників та воротаря лондонців, після чого відправив м'яч вже у порожні ворота.

Український вінгер "Челсі" Михайло Мудрик вийшов у стартовому складі своєї команди та провів на полі 70 хвилин. Далі його замінив Марк Кукурелья. Це був дебютний поєдинок Мудрика за "пенсіонерів" у Лізі чемпіонів.

Матч-відповідь між командами буде зіграний у вівторок, 7 березня, на стадіоні "Стемфорд Бридж" у Лондоні.

Читайте також:

"Арсенал" із Зінченком програв "Манчестер Сіті" та втратив лідерство в АПЛ

"Мілан" здолав "Тоттенгем" у першому поєдинку 1/8 фіналу Ліги чемпіонів (відео)

Скасований гол і вилучення: "Баварія" обіграла ПСЖ у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів (відео)

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Ліга чемпіонів УЄФА
Дата публікації
Перегляди
89
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація