Мудрик не врятував: "Реал" повторно обіграв "Челсі" та вийшов до півфіналу Ліги чемпіонів (відео)

Мадридський "Реал" переміг лондонський "Челсі" в матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. Поєдинок на стадіоні "Стемфорд Бридж" у Лондоні закінчився з рахунком 0:2 .

Упродовж гри команда Френка Лемпарда створила чимало моментів біля воріт Тібо Куртуа, однак не змогла їх реалізувати. А ось "Реал" своїми шансами скористався сповна.

На 58-й хвилині мадридці відкрили рахунок – Родріго легко пройшов Чалобу на правому фланзі та прострілив на Вінісіуса, той віддав назад на Родріго, якому залишалося з близької відстані розстріляти ворота лондонського клубу.

А на 80-й хвилині "бланкос" остаточно зняли питання щодо переможця зустрічі. Дубль оформив Родріго – бразилець познущався і з метра закотив м'яч у порожні ворота після передачі Вальверде, який перед цим класно пройшов двох гравців "Челсі".

Зазначимо, український вінгер лондонців Михайло Мудрик розпочав матч у запасі, але вийшов на поле на 67-й хвилині. Українець кілька разів загрожував воротам Куртуа, але допомогти своїй команді забити бодай один гол йому не вдалося.

Огляд матчу

Перший матч між "вершковими" та "синіми" відбувся тиждень тому на "Сантьяго Бернабеу" в Мадриді. У ньому "Реал" переміг "Челсі" з рахунком 2:0. Таким чином до наступного раунду плейоф вийшов "Королівський клуб".

У півфіналі турніру "Реал" зустрінеться з тріумфатором дуелі "Манчестер Сіті" – "Баварія". У першому матчі колектив Хосепа Гвардіоли на власному полі розбив мюнхенців з рахунком 3:0. Гра у відповідь відбудеться в середу, 19 квітня.

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