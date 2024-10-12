Мудрик оцінив свій гол та перемогу збірної України над Грузією у Лізі націй

Вінгер збірної України Михайло Мудрик поділився враженнями після матчу 3-го туру групового раунду Ліги націй сезону-2024/25 проти команди Грузії.

Зокрема Михайло оцінив свій забитий м'яч, який приніс українцям перемогу в поєдинку з рахунком 1:0.

"Я оцінюю цей матч дуже позитивно, я насамперед задоволений характером нашої збірної. Так, були труднощі з полем, було не легко показувати свій футбол. Перед грою ми з хлопцями знали, що сьогодні на перший план вийде боротьба: хто більше хоче, хто буде більше докладати зусиль. Вважаю, що у цьому компоненті ми перемогли, ми виграли матч. А протистояння Мудрика та Кварацхелії – це інше.

Мій гол? Голи для нападників завжди важливі. Я просто зробив свою роботу, те, що я вмію робити.

Збірна Грузії була незадоволена якістю газону? Вони були незадоволені, але я хочу сказати, що ми також були незадоволені. У нас є футболісти, які добре грають на гарних покриттях. Не можна все списувати на поле, але той, хто грав у футбол зрозуміє, що таке гарне поле, а що – не дуже якісне. Для всіх були однакові обставини", – сказав Мудрик в ефірі MEGOGO.

Зазначимо, що перемога над Грузією стала для українців першою у цьому розіграші Ліги націй. Команда Реброва стартувала в турнірі поразками від Албанії (1:2) та Чехії (2:3).

Після трьох турів збірна України посідає останнє місце у групі B1 Ліги націй, маючи у своєму активі 3 очки. Лідирує з 6 балами Грузія, яка випереджає Чехію (6) за додатковими показниками. Албанія (3 пункти) йде третьою.

У четвертому турі Ліги націй збірна України 14 жовтня у Вроцлаві зіграє з Чехією, а Грузія того ж дня прийме Албанію.

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