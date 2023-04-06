Мудрик отримав нового тренера: легенда "Челсі" очолив лондонців до кінця сезону

Раніше Френк Лемпард вже працював з "пенсіонерами" від 2019 до 2021 року.

Лондонський "Челсі" оголосив про призначення Френка Лемпарда тимчасовим головним тренером команди.

44-річний англійський фахівець очолюватиме "синіх" до кінця поточного сезону, йдеться в заяві на офіційному сайті клубу.

Раніше Френк уже очолював "пенсіонерів" від 2019 до 2021 року. Він є легендою лондонського клубу, за який виступав від 2001 до 2014 року. За цей період Лемпард провів у складі "синіх" 429 матчів, у яких відзначився 147 голами.

Окрім "Челсі", він також очолював "Дербі Каунті" (2018-2019) та "Евертон" (2022-2023).

У мерсисайдському клубі Лемпард зокрема тренував українського захисника Віталія Миколенка. Тепер же під його керівництвом у "Челсі" гратиме інший українець Михайло Мудрик.

Нагадаємо, 2 квітня "Челсі" звільнив Грема Поттера з посади головного тренера. 4 квітня в матчі АПЛ проти "Ліверпуля" лондонською командою керував Бруно Сальтор, який до цього працював у тренерському штабі Поттера. "Сині" та "мерсисайдці" розписали безгольову нічию на "Стемфорд Бридж".

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