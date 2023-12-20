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Мудрик прокоментував свій гол у ворота "Ньюкасла" та вихід до півфіналу Кубка англійської ліги

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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Мудрик прокоментував свій гол у ворота "Ньюкасла" та вихід до півфіналу Кубка англійської ліги

Михайло Мудрик / Фото: Associated Press

Українець забив рятівний гол у компенсований час, а потім не схибив ще й у серії пенальті.

Український вінгер "Челсі" Михайло Мудрик висловився про перемогу своєї команди над "Ньюкаслом" (1:1, 4:2 за пенальті) у чвертьфіналі Кубка англійської ліги.

Українець вийшов з лавки запасних на 78-й хвилині та зрівняв рахунок на 90+2-й хвилині, а потім реалізував свій удар у серії післяматчевих пенальті.

"Очевидно, це багато для мене означає. Іноді трапляються речі, коли ви вірите один в одного і вірите до кінця. У житті все можливо. Іноді, коли гра складається непросто, потрібно продовжувати тиснути і вірити до останньої секунди, тому що це футбол і все може трапитися.

Перед грою наш головний тренер сказав, що ми постараємося виграти цей титул. Після цього матчу наші плани не змінилися. Ми дивимося вперед. Ми постараємося виграти титул.

На мою скромну думку, ми рухаємося у правильному напрямку. Ми повинні довіряти тренувальному процесу, нашому тренеру і один одному. У нас справді сильна команда. Іноді, щоб виграти щось велике, нам потрібен час", – сказав Мудрик у коментарі BBC.

Огляд матчу "Челсі" – "Ньюкасл"

Цього сезону на рахунку Мудрика три голи та один асист у 17 матчах за "Челсі" у всіх турнірах.

У чемпіонаті Англії команда Михайла наразі посідає лише десяту позицію, маючи 22 очки після 17-ти турів. У наступному турі АПЛ підопічні Маурісіо Почеттіно 24 грудня на виїзді зіграють проти "Вулвергемптона".

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Дата публікації
Перегляди
593
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