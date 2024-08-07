Мудрик проти Луніна: "Реал" обіграв "Челсі" у товариському матчі перед стартом сезону (відео)

Обидва українці з'явилися на полі в другому таймі.

Мадридський "Реал" обіграв лондонський "Челсі" у контрольному поєдинку, який відбувся в ніч проти 7 серпня у місті Шарлотт (США). Зустріч завершилася з рахунком 2:1 .

Усі голи в цьому матчі було забито в першому таймі. На 19-й хвилині "Королівський клуб" вийшов вперед зусиллями Лукаса Васкеса, а через вісім хвилин перевагу іспанської команди зміцнив Браїм Діас.

Підопічні Енцо Марески скоротили відставання на 39-й хвилині – відзначився Ноні Мадуеке.

На другий тайм місце в рамці воріт "вершкових" зайняв українець Андрій Лунін, замінивши Тібо Куртуа. Інший наш співвітчизник, вінгер "синіх" Михайло Мудрик, вийшов на поле на 58-й хвилині замість Рахіма Стерлінга.

Огляд матчу "Реал" Мадрид – "Челсі"

Вже за тиждень, 14 серпня, команда Карло Анчелотті зіграє з "Аталантою" в матчі за Суперкубок УЄФА. Потім мадридці 18 серпня стартують у чемпіонаті Іспанії виїзним поєдинком з "Мальоркою".

У "Челсі" попереду товариський матч проти міланського "Інтера", який відбудеться 11 серпня. У першому турі нового сезону АПЛ лондонці 18 серпня приймуть чинного чемпіона, "Манчестер Сіті".

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