Мудрик провалив допінг-тест: стало відомо, який препарат могли виявити в крові футболіста

Ця речовина перебуває під забороною від 2016 року.

У ЗМІ з'явилася інформація, який саме заборонений препарат могли виявити в крові футболіста лондонського "Челсі" та збірної України Михайла Мудрика, який здав позитивний тест на допінг.

Як повідомляє ТаТоТаке, посилаючись на власні джерела, існує велика ймовірність, що цим препаратом є мельдоній (мілдронат), який заборонений ВАДА від 1 січня 2016 року.

Вважається, що в разі його застосування організм тренується витримувати навантаження, економно використовувати кисень і швидко відновлювати енергетичні резерви, щоб підготуватися до нових навантажень. Однак ефект не доведений.

"Цей препарат повне фуфло. Його пачками вживали в старі часи і від серця як кардіо-протектор, і від алкоголізму, від усього чого завгодно, але він не володіє заявленими диво-властивостями. Одне суцільне плацебо", – таку характеристику дав препарату неназваний український спортивний медик.

Нагадаємо, в ніч проти 17 грудня видання Tribuna.com повідомило, що Мудрик здав позитивний тест на допінг. У пробі "А" 23-річного українського футболіста виявили заборонену речовину. Допінг-пробу, яка дала позитивний результат, взяли у Михайла наприкінці жовтня.

Очікується, що найближчими днями також відкриють пробу "B". Після цього стане зрозуміло, чи загрожує Мудрику дискваліфікація і, якщо так, то наскільки тривала.

За інформацією журналіста та коментатора Володимира Звєрова, максимальне покарання, яке може загрожувати Мудрику, це відсторонення на 4 роки.

Цього сезону Мудрик провів 15 матчів за "Челсі" у всіх турнірах, відзначившись трьома забитими м'ячами та п'ятьма гольовими передачами.

Востаннє Мудрик потрапляв до заявки "Челсі" 1 грудня на матч АПЛ проти "Астон Вілли", який провів на лавці для запасних. Відтоді Михайло уже чотири поєдинки поспіль залишався поза заявкою своєї команди. Головний тренер лондонського клубу Енцо Мареска повідомляв, що українець хворіє.

Читайте також:

Мудрик здав позитивний тест на допінг: що відомо та якими можуть бути наслідки

УПЛ: результати матчів 17-го туру чемпіонату України з футболу, турнірна таблиця

Помер легендарний футболіст і тренер "Шахтаря"