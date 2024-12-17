"Мудрик спустошений": українця через допінг усунули від тренувань на клубній базі "Челсі"

Михайло переконаний у власній невинуватості та чекає на результати проби "B".

Українського футболіста "Челсі" Михайла Мудрика, який здав позитивний тест на допінг, усунули від тренувань на клубній базі лондонців у Кобгемі.

За інформацією авторитетного журналіста Бена Джейкобса, зараз "сині" продовжують чекати на результати проби "B" 23-річного українця після того, як проба "A" дала позитивний результат.

Джерело зазначає, що Михайло категорично заперечує, що навмисне вживав заборонений препарат. Мудрик спустошений і має намір очистити своє ім'я. Українець вважає, що сталося забруднення проби.

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Нагадаємо, в ніч проти 17 грудня стало відомо, що Мудрик здав позитивний тест на допінг. У пробі "А" 23-річного гравця виявили заборонену речовину мельдоній. Михайла тимчасово відсторонили від футболу.

Очікується, що найближчими днями також відкриють пробу "B". Після цього стане зрозуміло, чи загрожує Мудрику дискваліфікація і, якщо так, то наскільки тривала.

Сам Мудрик у соцмережах уже підтвердив інформацію про свій позитивний тест на допінг. Михайло запевнив, що не вживав жодних заборонених речовин усвідомлено та пообіцяв розповісти деталі ситуації, коли закінчиться розслідування.

"Челсі" вже також виступив з офіційною заявою щодо проваленого Мудриком допінг-тесту. У ній зазначається, що Михайло підтвердив, що ніколи свідомо не вживав жодних заборонених речовин.

Цього сезону Мудрик провів 15 матчів за "Челсі" у всіх турнірах, відзначившись трьома забитими м'ячами та п'ятьма гольовими передачами.

Востаннє Мудрик потрапляв до заявки "Челсі" 1 грудня на матч АПЛ проти "Астон Вілли", який провів на лавці для запасних. Відтоді Михайло уже чотири поєдинки поспіль залишався поза заявкою своєї команди. Головний тренер лондонського клубу Енцо Мареска повідомляв, що українець хворіє.

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