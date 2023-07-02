Мудрик – у старті: збірна України назвала склад на чвертьфінал молодіжного Євро-2023 проти Франції

Молодіжна збірної України (U-21) оголосила стартовий склад на матч 1/4 фіналу Євро-2023 з командою Франції.

Головний тренер української "молодіжки" Руслан Ротань вирішив з перших хвилин випустити на поле вінгера "Челсі" Михайла Мудрика.

Зазначимо, що через пошкодження, отримане під час червневих матчів дорослої збірної, Мудрик пропустив усі три поєдинки групового раунду молодіжного Євро-2023. Тому зустріч із Францією стане для нього дебютною на цьому турнірі.

Україна: Трубін, Вівчаренко, Таловєров, Батагов, Сич, Бондаренко, Бражко, Мудрик, Судаков, Кащук, Криськів

Запасні: Нещерет, Фесюн, Сирота, Желізко, В'юнник, Салюк, Сікан, Лях, Назаренко, Брагару, Очеретько

Також став відомий стартовий склад французів на матч проти України.

Франція: Шевальє, Нкунку, Лукеба, Сімакан, Калулу, Ле Фе, Какре, Хефрен Тюрам, Барколя, Гуїрі, Шеркі

Поєдинок Франція – Україна відбудеться в неділю, 2 липня, в румунському місті Клуж-Напока на "Клуж Арені". Початок гри – о 22:00 за київським часом. На нашому сайті доступна онлайн-трансляція матчу Франція – Україна.

У півфіналі переможець матчу Франція – Україна зустрінеться з Іспанією. Варто зазначити, що наша команда вже грала з іспанцями в останньому турі групового раунду Євро-2023. Тоді українська збірна на останніх хвилинах втратила перемогу над Іспанією (2:2).

Три найкращі команди Євро-2023 (крім Франції та Англії) отримають путівки на Олімпійські ігри 2024 року.

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