Мудрик - в основі, Лунін - у запасі: "Реал" і "Шахтар" назвали стартові склади на матч Ліги чемпіонів

Мудрик - в основі, Лунін - у запасі: "Реал" і "Шахтар" назвали стартові склади на матч Ліги чемпіонів

Гра розпочнеться о 19:45 за київським часом.

Мадридський "Реал" і донецький "Шахтар" оголосили стартові склади на матч 4-го туру групової стадії Ліги чемпіонів, відбудеться сьогодні, 3 листопада, на "Сантьяго Бернабеу" в столиці Іспанії.

Зазначимо, що керманич "гірників" Роберто Де Дзербі вирішив з перших хвилин випустити українського вінгера Михайла Мудрика, залишивши набагато більш досвідченого Марлоса та Манора Соломона на лаві для запасних.

Своєю чергою, коуч "вершкових" Карло Анчелотті знову не поставив до старту українського воротаря Андрія Луніна. Як і раніше, його вибір пав на бельгійця Тібо Куртуа.

"Реал": Куртуа - Карвахаль, Мілітао, Алаба, Менді - Кроос, Каземіро, Модріч - Лукас Васкес, Бензема, Вінісіус

Запасні: Лунін, Фуїдіас, Вальєхо, Начо, Азар, Марсело, Йовіч, Іско, Камавінга, Бланко, Мігель

"Шахтар": Трубін - Додо, Марлон, Матвієнко, Ісмаїлі - Майкон, Степаненко - Тете, Патрік, Мудрик, Фернандо

Запасні: Пятов, Вітао, Кривцов, Конопля, Корнієнко, Маркос Антоніо, Марлос, Бондаренко, Соломон, Судаков, Дентіньо, Сікан

Поєдинок "Реал" - "Шахтар" розпочнеться о 19:45 за київським часом. ТСН Проспорт проведе текстову онлайн-трансляцію цієї зустрічі.

У іншому матчі групи молдавський "Шериф" прийматиме міланський "Інтер". Цкй поєдинок стартує сьогодні о 22:00.

Після трьох турів в активі мадридців шість набраних балів та друга сходинка в квартеті. "Гірники" з одним пунктом замикають групу. Очолює квартет "Шериф", який має шість очок. "Інтер" із чотирма балами - третій.

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