Мудрик висловив бажання взимку залишити "Шахтар", назвавши пріоритетні варіанти продовження кар'єри

Вінгер донецького "Шахтаря" Михайло Мудрик збирається найближчим часом змінити клубну прописку.

Про це 21-річний футболіст заявив в інтерв'ю YouTube-каналу Влади Седан.

Півзахисник "гірників" та збірної України повідомив, що засмутиться, якщо його трансфер до іншої команди не відбудеться в зимове трансферне вікно. За словами таланта "Шахтаря", пріоритетними варіантами продовження кар'єри для нього є Ла Ліга, АПЛ і Бундесліга.

"Яка ліга для мене є пріоритетною? Три чемпіонати – Іспанія, Англія та Німеччина. Чому не Італія? Там більше тактичний футбол, хто кого переграє.

Чи думав про те, щоб грати із Зінченком на одному фланзі в "Арсеналі"? Так. Це підкуповує, що в команді є українець. До речі, несподіванкою стало, скільки вболівальників "Арсенала" мені писали, щоб я переходив до них, що я їм потрібен. Фанати жодного іншого клубу так не писали, як вони. Це приємно.

Чи сильно засмучуся, якщо взимку не відбудеться трансфер? Так", – розповів Мудрик.

Цього сезону Мудрик провів 16 матчів у складі "Шахтаря", забив 8 голів і віддав 8 асистів.

Його контракт із "гірниками" розрахований до кінця 2026 року.

Нагадаємо, Мудрик встановив рекорд групового етапу Ліги чемпіонів, показавши найвищу швидкість серед усіх гравців турніру.

Читайте також:

Ніяк не засудив РФ: президент ФІФА цинічно закликав припинити війну в Україні на час ЧС-2022

Підтримав спортсменів країн-агресорок: очільник МОК ганебно виступив за повернення росіян до змагань

"Нарешті я вдома": Ярмоленко повернувся на рідну Чернігівщину (фото)