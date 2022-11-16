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Мудрик висловив бажання взимку залишити "Шахтар", назвавши пріоритетні варіанти продовження кар'єри

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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Мудрик висловив бажання взимку залишити "Шахтар", назвавши пріоритетні варіанти продовження кар'єри

Фото: ФК Шахтар

Лідер "гірників" хоче перебратися до одного з топових європейських чемпіонатів.

Вінгер донецького "Шахтаря" Михайло Мудрик збирається найближчим часом змінити клубну прописку.

Про це 21-річний футболіст заявив в інтерв'ю YouTube-каналу Влади Седан.

Півзахисник "гірників" та збірної України повідомив, що засмутиться, якщо його трансфер до іншої команди не відбудеться в зимове трансферне вікно. За словами таланта "Шахтаря", пріоритетними варіантами продовження кар'єри для нього є Ла Ліга, АПЛ і Бундесліга.

"Яка ліга для мене є пріоритетною? Три чемпіонати – Іспанія, Англія та Німеччина. Чому не Італія? Там більше тактичний футбол, хто кого переграє.

Чи думав про те, щоб грати із Зінченком на одному фланзі в "Арсеналі"? Так. Це підкуповує, що в команді є українець. До речі, несподіванкою стало, скільки вболівальників "Арсенала" мені писали, щоб я переходив до них, що я їм потрібен. Фанати жодного іншого клубу так не писали, як вони. Це приємно.

Чи сильно засмучуся, якщо взимку не відбудеться трансфер? Так", – розповів Мудрик.

  • Цього сезону Мудрик провів 16 матчів у складі "Шахтаря", забив 8 голів і віддав 8 асистів.
  • Його контракт із "гірниками" розрахований до кінця 2026 року.

Нагадаємо, Мудрик встановив рекорд групового етапу Ліги чемпіонів, показавши найвищу швидкість серед усіх гравців турніру.

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Дата публікації
Перегляди
1161
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