Мудрик залишився без тренера: "Челсі" оголосив про звільнення Поттера

Лондонський "Челсі" звільнив Грема Поттера з посади головного тренера.

Про це повідомляється на офіційному сайті "пенсіонерів".

"Грем вивів нас до чвертьфіналу Ліги чемпіонів, де ми зустрінемося з мадридським "Реалом". Клуб хотів би подякувати Грему за всі його зусилля і внесок і побажати йому всього найкращого в майбутньому", – йдеться в заяві лондонців.

47-річний Поттер очолив "Челсі" у вересні минулого року після звільнення Томаса Тухеля. До цього англійський фахівець тренував "Брайтон".

Під керівництвом Поттера "сині" дійшли до 1/4 фіналу Ліги чемпіонів, де зіграють з мадридським "Реалом".

У чемпіонаті Англії "Челсі" наразі посідає 11-те місце, маючи 38 очок після 28 матчів.

В останньому матчі команда українського вінгера Михайла Мудрика 1 квітня на своєму полі в рамках АПЛ поступилася "Астон Віллі" з рахунком 0:2.

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