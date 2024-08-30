Мудрик заробив пенальті: "Челсі" зазнав поразки, але вийшов до основного раунду Ліги конференцій

Лондонці поступилися швейцарському "Серветту", але продовжать свій шлях у єврокубках.

"Челсі" українського вінгера Михайла Мудрика програв "Серветту" в матчі-відповіді раунду плейоф кваліфікації Ліги конференцій сезону-2024/25. Поєдинок у Швейцарії завершився з рахунком 2:1 .

Англійський клуб вийшов вперед на 14-й хвилині зустрічі – Крістофер Нкунку реалізував пенальті, який заробив Мудрик.

На 32-й хвилині господарі зрівняли рахунок у матчі зусиллями Жеремі Гійємено. А в другому таймі швейцарський клуб навіть забив переможний м'яч – на 72-й хвилині відзначився Енцо Крівеллі.

Зазначимо, що Мудрик вийшов у стартовому складі "Челсі" та провів на полі 73 хвилини, після чого його замінив Коул Палмер.

Незважаючи на поразку в цьому поєдинку, саме лондонський клуб вийшов до основної стадії Ліги конференцій. За підсумками двоматчевого протистояння підопічні Енцо Марески виявилися сиьнішими (3:2), адже в домашній грі "сині" здобули перемогу з рахунком 2:0.

Жеребкування основного раунду Ліги конференцій відбудеться у п'ятницю, 30 серпня, о 15:30 за київським часом.

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