Мудрик заробив пенальті та допоміг "Челсі" в меншості здолати команду екстренера "Шахтаря" (відео)

"Челсі" українця Михайла Мудрика переміг "Брайтон" у домашньому матчі 14-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ). Поєдинок на стадіоні "Стемфорд Бридж" у Лондоні завершився з рахунком 3:2 .

Господарі поля вийшли вперед на 17-й хвилині зусиллями Енцо Фернандеса, а через чотири хвилини Леві Колвілл подвоїв перевагу "Челсі".

Перед перервою "Брайтон" відіграв один м'яч – на 43-й хвилині відзначився Факундо Буонанотте.

А вже за дві хвилини команда Маурісіо Почеттіно залишилася в меншості, адже другу жовту картку заробив півзахисник Конор Галлагер.

Проте навіть удесятьох лондонці змогли забити третій гол у ворота команди екстренера донецького "Шахтаря" Роберто Де Дзербі. На 65-й хвилині Енцо Фернандес реалізував пенальті після того, як Джеймс Мілнер збив Мудрика у власному карному майдачнику.

"Чайки" до самого фінального свистка намагалися уникнути поразки та чинили тиск на ворота "пенсіонерів". На 90+2-й хвилині Жуан Педро забив після подачі з кутового та скоротив відставання гостей до мінімуму, однак вирвати нічию підопічним Де Дзербі уже не вдалося.

Зазначимо, що Мудрик вийшов у стартовому складі та провів на полі 81 хвилину, після чого українця замінив Армандо Броха.

Огляд матчу "Челсі" – "Брайтон"

Буде додано незабаром.

Після цієї перемоги "Челсі" (19 очок) піднявся на десяте місце в АПЛ. "Брайтон" має на три бали більше та розташовується на восьмій позиції.

У наступному турі чемпіонату Англії команда Мудрика 6 грудня на виїзді зіграє з "Манчестер Юнайтед", а "Брайтон" цього ж дня прийматиме "Брентфорд" українського півзахисника Єгора Ярмолюка.

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