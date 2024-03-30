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Мудрик заробив пенальті та вилучення для суперника, але "Челсі" не подужав аутсайдера АПЛ (відео)

Мудрик заробив пенальті та вилучення для суперника, але "Челсі" не подужав аутсайдера АПЛ (відео)

Коул Палмер і Михайло Мудрик / Фото: Associated Press

Михайло також зробив асист, але гол було скасовано після перегляду відеоповтору.

"Челсі" українського вінгера Михайла Мудрика зіграв унічию з "Бернлі" в домашньому матчі 30-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ). Поєдинок на стадіоні "Стемфорд Бридж" у Лондоні закінчився з рахунком 2:2.

Господарі могли виходити вперед на старті зустрічі, але гол Акселя Дісасі після навісу Мудрика після перегляду відеоповтору скасували через гру рукою.

Утім, ще до перерви 23-річний українець допоміг своїй команді відкрити рахунок. Михайло заробив пенальті – проти нього у власному штрафному сфолив Лоренц Ассіньйон. Ба більше, французький захисник отримав другу жовту картку (обидва рази порушував правила проти Мудрика) та був вилучений з поля.

Пенальті на 44-й хвилині реалізував Коул Палмер, тож "сині" вирушили на перерву в ролі лідера.

Незважаючи на гру в меншості, "Бернлі" вдалося відігратися на старті другого тайму – на 47-й хвилині відзначився Джош Каллен.

На 78-й хвилині Палмер оформив дубль, забивши після передачі Рахіма Стерлінга.

Проте втримати перемогу команда Маурісіо Почеттіно не змогла. На 81-й хвилині Дара O'Ші вирвав нічию для підопічних Венсана Компані, який наприкінці першого тайму також отримав червону картку за межами поля.

Зазначимо, що Мудрик вийшов у стартовому складі "Челсі" та провів на полі весь матч.

Огляд матчу "Челсі" – "Бернлі"

Після цього поєдинку "Челсі" (40 очок) посідає 11-те місце в АПЛ. "Бернлі" (18 балів) йде в зоні вильоту на 19-й позиції.

У наступному турі чемпіонату Англії команда Мудрика 4 квітня прийме "Манчестер Юнайтед", а "Бернлі" 2 квітня на своєму полі зустрінеться з "Вулвергемптоном".

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