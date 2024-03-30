Мудрик заробив пенальті та вилучення для суперника, але "Челсі" не подужав аутсайдера АПЛ (відео)

Михайло також зробив асист, але гол було скасовано після перегляду відеоповтору.

"Челсі" українського вінгера Михайла Мудрика зіграв унічию з "Бернлі" в домашньому матчі 30-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ). Поєдинок на стадіоні "Стемфорд Бридж" у Лондоні закінчився з рахунком 2:2 .

Господарі могли виходити вперед на старті зустрічі, але гол Акселя Дісасі після навісу Мудрика після перегляду відеоповтору скасували через гру рукою.

Утім, ще до перерви 23-річний українець допоміг своїй команді відкрити рахунок. Михайло заробив пенальті – проти нього у власному штрафному сфолив Лоренц Ассіньйон. Ба більше, французький захисник отримав другу жовту картку (обидва рази порушував правила проти Мудрика) та був вилучений з поля.

Пенальті на 44-й хвилині реалізував Коул Палмер, тож "сині" вирушили на перерву в ролі лідера.

Незважаючи на гру в меншості, "Бернлі" вдалося відігратися на старті другого тайму – на 47-й хвилині відзначився Джош Каллен.

На 78-й хвилині Палмер оформив дубль, забивши після передачі Рахіма Стерлінга.

Проте втримати перемогу команда Маурісіо Почеттіно не змогла. На 81-й хвилині Дара O'Ші вирвав нічию для підопічних Венсана Компані, який наприкінці першого тайму також отримав червону картку за межами поля.

Зазначимо, що Мудрик вийшов у стартовому складі "Челсі" та провів на полі весь матч.

Огляд матчу "Челсі" – "Бернлі"

Після цього поєдинку "Челсі" (40 очок) посідає 11-те місце в АПЛ. "Бернлі" (18 балів) йде в зоні вильоту на 19-й позиції.

У наступному турі чемпіонату Англії команда Мудрика 4 квітня прийме "Манчестер Юнайтед", а "Бернлі" 2 квітня на своєму полі зустрінеться з "Вулвергемптоном".

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