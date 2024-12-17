Мудрик здав позитивний тест на допінг: що відомо та якими можуть бути наслідки

У ніч проти 17 грудня стало відомо, що футболіст лондонського "Челсі" та збірної України Михайло Мудрик здав позитивний тест на допінг.

За інформацією Tribuna.com, наприкінці жовтня у 23-річного півзахисника взяли допінг-тест, у пробі "А" якого виявили заборонену речовину. Поки що не відомо, що це була за речовина.

Очікується, що найближчими днями відкриють пробу "B". Після цього стане зрозуміло, чи загрожує Мудрику дискваліфікація і, якщо так, то наскільки тривала.

Тим часом сам Михайло у своєму профілі в Instagram закрив можливість залишати коментарі під його публікаціями.

Востаннє Мудрик потрапляв до заявки "Челсі" 1 грудня на матч АПЛ проти "Астон Вілли", який провів на лавці для запасних. Відтоді Михайло уже чотири поєдинки поспіль залишався поза заявкою своєї команди.

6 грудня, перед матчем АПЛ проти "Тоттенгема" головний тренер "Челсі" Енцо Мареска розповідав, що Мудрик хворіє: "Загалом тільки Міша Мудрик ще хворий. Решта складу в порядку".

Нічого більше про стан здоров'я українця лондонський клуб не повідомляв. Не виключено, що саме позитивний допінг-тест і є справжньою причиною відсутності Мудрика в останніх матчах "Челсі".

За інформацією журналіста та коментатора Володимира Звєрова, максимальне покарання, яке може загрожувати Мудрику, це дискваліфікація на 4 роки.

"Я доволі багато спілкувався з представниками українських антидопінгових агенцій. Вони мені трошечки пояснювали, як це все відбувається. Якщо у спортсмена взяли на допінг пробу "А", а вона виявилися позитивною, то дуже мало шансів, що проба "В" дасть результат негативний.

Якщо проба "А" дала позитивний результат, спортсмен має право попросити для відкривання пробу "В". Або він може не просити, відмовитися та визнати свою вину.

Якщо проба "А" дала позитивний результат, а спортсмен відчуває, що десь він винен, десь він розуміє, що у нього в крові може бути заборонений препарат, тоді він відмовляється від проби "В". Це може кваліфікуватися як те, що спортсмен йде назустріч слідству. Це може вплинути на покарання.

Але якщо і проба "В" дала позитивний результат, що відбувається найчастіше, тоді це офіційно називається порушенням антидопінгових правил. І це може бути дискваліфікація на 4 роки. Наскільки я зараз розумію, максимум, який загрожує Мудрику – дискваліфікація на 4 роки.

Якщо проба "В" дасть негативний результат, то він не винен, справу буде закрито", – сказав Звєров в ефірі програми "Звєров Про Футбол".

Цього сезону Мудрик провів 15 матчів за "Челсі" у всіх турнірах, відзначившись трьома забитими м'ячами та п'ятьма гольовими передачами.

Читайте також:

"Динамо" здолало "Верес" у заключному матчі УПЛ 2024 року та зміцнило лідерство (відео)

Помер легендарний футболіст і тренер "Шахтаря"

УПЛ: результати матчів 17-го туру чемпіонату України з футболу, турнірна таблиця