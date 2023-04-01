Мудрик змарнував два чудові моменти: "Челсі" зазнав фіаско і залишився поза топ-10 АПЛ (відео)

"Челсі" українського вінгера Михайла Мудрика на своєму полі поступився "Астон Віллі" у матчі 29-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) – 0:2 .

Команда гостей забила по голу в кожному з таймі. На 18-й хвилині Оллі Воткінс відкрив рахунок у зустрічі. Другий м'яч у ворота "синіх" на 56-й хвилині відправив Джон Макгінн.

Мудрик вийшов у стартовому складі "пенсіонерів" і відіграв 57 хвилин, після чого його замінив Ноні Мадуеке.

Упродовж гри українець змарнував два чудові моменти. Обидва рази забити гол завадив голкіпер "Астон Вілли" Еміліано Мартінес. Спершу він ногою відбив удар Михайла з близької відстані, а потім намертво забрав несильний постріл Мудрика низом після виходу один на один.

Огляд матчу

"Челсі" (38 очок) посідає 11-те місце в турнірній таблиці АПЛ. "Астон Вілла" (41 бал) піднялася на 9-ту позицію.

4 квітня команда Грема Поттера зіграє з "Ліверпулем" у перенесеному матчі 8-го туру АПЛ. "Астон Вілла" цього ж дня проведе перенесений поєдинок 7-го туру проти "Лестера".

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