Мудрик змарнував убивчий момент: "Челсі" зазнав розгромного фіаско від "Ліверпуля" в АПЛ (відео)

Михайло Мудрик відіграв увесь другий тайм, але не допоміг "синім" уникнути нищівної поразки від лідера чемпіонату.

"Челсі" українського вінгера Михайла Мудрика розгромно програв "Ліверпулю" в матчі 22-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ). Поєдинок на стадіоні "Енфілд" у Ліверпулі завершився з рахунком 4:1 .

Ще в першому таймі підопічні Юргена Клоппа, який минулого тижня оголосив, що залишить мерсисайдський клуб після закінчення нинішнього сезону, забезпечили собі комфортний гандикап. На 23-й хвилині рахунок у грі відкрив Діогу Жота.

На 39-й хвилині Коннор Бредлі подвоїв перевагу "червоних". Перед перервою "Ліверпуль" міг забивати і втретє, але Дарвін Нуньєс не реалізував пенальті.

У перерви головний тренер лондонців Маурісіо Почеттіно зробив одразу потрійну заміну в надії спробувати врятувати цей поєдинок. Одним з тих, хто вийшов на поле, став Мудрик.

23-річний українець на 51-й хвилині мав розкішний шанс забити гол, але після прострілу одноклубника з правого флангу ударом з центру штрафного майданчика запустив м'яч набагато вище воріт.

А на 65-й хвилині "мерсисайдці" довели справу до розгрому – точного удару завдав Домінік Собослай.

Через шість хвилин гол Крістофера Нкунку подарував "пенсіонерам" крихітну надію на камбек. Але на 79-й хвилині "Ліверпуль" остаточно зняв питання щодо переможця матчу завдяки результативному удару Луїса Діаса.

Огляд матчу "Ліверпуль" – "Челсі"

Після цієї перемоги "Ліверпуль" (51 очко) продовжує лідирувати в АПЛ. Команда Клоппа на 5 балів випереджає "Манчестер Сіті", який має один матч у запасі. "Челсі" (31 пункт) посідає десяту позицію.

У наступному турі чемпіонату Англії мерсисайдський клуб 4 лютого на виїзді зіграє з "Арсеналом" українця Олександра Зінченка. Того ж дня команда Мудрика прийме "Вулвергемптон".

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