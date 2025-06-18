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Мудрик отримав офіційне звинувачення у вживанні допінгу: на скільки можуть усунути українця
Михайлу загрожує тривала дискваліфікація через позитивний допінг-тест.
Футбольна асоціація Англії висунула звинувачення українському вінгеру "Челсі" Михайлу Мудрику через позитивний допінг-тест.
Про це повідомило видання The Telegraph.
Зазначено, що 24-річного українця звинувачують у порушенні антидопінгових правил. Йому загрожує до 4 років дискваліфікації.
"Ми можемо підтвердити, що Михайлу Мудрику висунуто звинувачення у порушенні антидопінгових правил, зокрема у наявності та/або вживанні забороненої речовини, відповідно до положень 3 та 4 Антидопінгових правил Футбольної асоціації. Оскільки ця справа триває, ми наразі не можемо надавати подальших коментарів", – заявив речник Футбольної асоціації Англії.
У ніч проти 17 грудня стало відомо, що Мудрик здав позитивний тест на допінг. У пробі "А" гравця виявили заборонену речовину – мельдоній. Михайла тимчасово відсторонили від футболу.
Повідомлялось, що сторони очікують на результат проби "B", який досі не було оприлюднено.
Сам Мудрик у соцмережах підтвердив інформацію про свій позитивний тест на допінг. Михайло запевнив, що не вживав жодних заборонених речовин та пообіцяв розповісти більше, коли закінчиться розслідування і ситуація проясниться.
"Челсі" також виступив з офіційною заявою щодо проваленого Мудриком допінг-тесту. У ній зазначається, що Михайло категорично стверджує, що ніколи свідомо не вживав жодних заборонених препаратів.