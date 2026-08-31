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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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132
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Мудрик переходить з "Челсі" до нового клубу — де гратиме українець

"Тоттенгем" візьме українця в оренду з опцією викупу.

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Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Михайло Мудрик

Михайло Мудрик / © Associated Press

Український вінгер лондонського "Челсі" Михайло Мудрик, з якого наприкінці липня зняли дискваліфікацію за вживання допінгу, стане гравцем "Тоттенгема".

"Шпори" орендують 25-річного українця з опцією викупу, повідомив авторитетний інсайдер Ніколо Скіра у соцмережі X.

Зазначається, що сторони вже остаточно домовилися про перехід Михайла.

Ключову роль у цьому трансфері відіграв головний тренер "шпор" Роберто Де Дзербі, під керівництвом якого Мудрик раніше грав у донецькому "Шахтарі".

Нагадаємо, Мудрик перейшов до "Челсі" з донецького "Шахтаря" у січні 2023 року за 70 мільйонів євро без урахування бонусів. Його контракт із "синіми" розрахований до літа 2031 року.

За лондонський клуб українець провів 73 матчі у всіх турнірах, забивши 10 голів і віддавши 11 результативних передач.

У грудні 2024 року стало відомо, що Мудрик здав позитивний тест на допінг. У пробі "А" гравця виявили заборонену речовину — мельдоній. Михайла тимчасово відсторонили від футболу — йому заборонили брати участь у матчах і тренуваннях.

У червні 2025 року в справі Мудрика відкрили допінг-пробу "B". За інформацією видання The Athletic, вона також дала позитивний результат.

Пізніше Футбольна асоціація Англія (FA) на чотири роки дискваліфікувала Мудрика за вживання допінгу.

З апеляцією на це рішення український футболіст звернувся до Спортивного арбітражного суду (CAS).

31 липня 2026 року стало відомо, що з Мудрика зняли дискваліфікацію за вживання допінгу. Українець визнав порушення антидопінгових правил, а термін його відсторонення був визначений як уже відбутий.

За час відсторонення до Технічного документа WADA були внесені зміни, згідно з якими, якби пробу Мудрика було взято сьогодні, така низька концентрація мельдонію в його організмі не порушувала б антидопінгових правил і не призвела б до дискваліфікації.

Після повернення на поле Мудрик виходив на заміну в трьох товариських матчах "Челсі", сумарно провівши на полі 16 хвилин.

Раніше повідомлялося, що Мудрик відзначився першою результативною дією за "Челсі" після допінг-скандалу.

Крім того, головний тренер збірної України Андреа Мальдера розповів, чи розраховує на Мудрика в найближчих матчах збірної України.

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