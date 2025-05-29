Мудрик позував з медаллю після перемоги "Челсі" у Лізі конференцій (фото)

Михайло Мудрик / © Associated Press

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Український вінгер лондонського "Челсі" Михайло Мудрик позував з медаллю після перемоги своєї команди у Лізі конференцій.

У фіналі третього за престижністю євротурніру англійський клуб оформив камбек у грі з іспанським "Бетісом" (4:1) та завоював трофей.

Після завершення матчу півзахисник "синіх" Енцо Фернандес в Instagram опублікував спільне фото з Мудриком, на якому українець позує з чемпіонською медаллю.

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24-річний українець зробив репост цієї публікації собі в в Instagram-сторіз.

Енцо Фернандес і Михайло Мудрик / © instagram.com/mmudryk10

Зазначимо, що Мудрик не потрапив до заявки на фінал Ліги конференцій, оскільки продовжує бути тимчасово відсторонений від футболу через позитивний допінг-тест.

Цього сезону Михайло провів 6 матчів за "Челсі" у Лізі конференцій: дві гри в плейоф кваліфікації турніру та чотири поєдинки в основному раунді.

У цих зустрічах на рахунку українського футболіста 3 голи та 3 результативні передачі.

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