ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
399
Час на прочитання
1 хв

Мудрик позував з медаллю після перемоги "Челсі" у Лізі конференцій (фото)

Михайло тимчасово відсторонений від футболу через провалений допінг-тест.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Михайло Мудрик

Михайло Мудрик / © Associated Press

Український вінгер лондонського "Челсі" Михайло Мудрик позував з медаллю після перемоги своєї команди у Лізі конференцій.

У фіналі третього за престижністю євротурніру англійський клуб оформив камбек у грі з іспанським "Бетісом" (4:1) та завоював трофей.

Після завершення матчу півзахисник "синіх" Енцо Фернандес в Instagram опублікував спільне фото з Мудриком, на якому українець позує з чемпіонською медаллю.

24-річний українець зробив репост цієї публікації собі в в Instagram-сторіз.

Енцо Фернандес і Михайло Мудрик / © instagram.com/mmudryk10

Енцо Фернандес і Михайло Мудрик / © instagram.com/mmudryk10

Зазначимо, що Мудрик не потрапив до заявки на фінал Ліги конференцій, оскільки продовжує бути тимчасово відсторонений від футболу через позитивний допінг-тест.

Цього сезону Михайло провів 6 матчів за "Челсі" у Лізі конференцій: дві гри в плейоф кваліфікації турніру та чотири поєдинки в основному раунді.

У цих зустрічах на рахунку українського футболіста 3 голи та 3 результативні передачі.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie