Михайло Мудрик / © Associated Press

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Орендований у "Челсі" вінгер "Тоттенгема" та збірної України Михайло Мудрик розповів про свій психологічний стан після того, як наприкінці 2024 року здав позитивний тест на допінг.

Цим 25-річний футболіст поділився в інтерв'ю Дмитру Гордону.

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За його словами, він ніколи не вживав заборонених препаратів, тому був шокований виявленим у його організмі допнгом.

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"Ніхто не очікував такого. Як грім серед ясного неба. Для всіх, хто мене знає, ця ситуація була дуже несподіваною. Я був удома, до мене завітало керівництво "Челсі". Вони сказали, що потрібно поговорити. Представники клубу сказали, що я здав позитивний допінг-тест і тепер мені загрожує дискваліфікація.

Я не міг повірити у це. Якби я щось подібне вживав, я б розумів, що колись такий діалог може трапитися, і я був би готовий до цього. Коли ти витрачаєш купу грошей на дієтолога, шеф-кухаря для того, щоб стежити за харчуванням, це останнє, про що ти думаєш. Ти дуже серйозно ставишся до таких речей.

Я сидів і слухав те, що мені казали, але я не чув людей, ніби занурився у транс. Це як уві сні падаєш з хмарочоса, летиш вниз. Тільки уві сні ти прокидаєшся, а наяву — ні. Це дуже сильно вдарило по мені ментально. Я плакав і, чесно кажучи, хотілося напитися. Покінчити з собою — не вихід, але було дуже багато різних думок...", — сказав Мудрик.

Нагадаємо, Мудрик перейшов до "Челсі" з донецького "Шахтаря" у січні 2023 року за 70 мільйонів євро без урахування бонусів. За лондонський клуб українець провів 73 матчі, забив 10 голів і віддав 11 асистів у всіх турнірах.

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У грудні 2024 року стало відомо, що Мудрик здав позитивний тест на допінг. У пробі "А" гравця виявили заборонену речовину — мельдоній. Михайла тимчасово відсторонили від футболу — йому заборонили брати участь у матчах і тренуваннях.

У червні 2025 року в справі Мудрика відкрили допінг-пробу "B". За інформацією видання The Athletic, вона також дала позитивний результат.

Пізніше Футбольна асоціація Англія (FA) на чотири роки дискваліфікувала Мудрика за вживання допінгу.

З апеляцією на це рішення український футболіст звернувся до Спортивного арбітражного суду (CAS).

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31 липня 2026 року стало відомо, що з Мудрика зняли дискваліфікацію за вживання допінгу. Українець визнав порушення антидопінгових правил, а термін його відсторонення був визначений як уже відбутий.

За час відсторонення до Технічного документа WADA були внесені зміни, згідно з якими, якби пробу Мудрика було взято сьогодні, така низька концентрація мельдонію в його організмі не порушувала б антидопінгових правил і не призвела б до дискваліфікації.

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