Мудрик зробив першу заяву після скасування його дискваліфікації за вживання допінгу

Михайло Мудрик / © Associated Press

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Вінгер лондонського "Челсі" та збірної України Михайло Мудрик опублікував першу заяву щодо зняття з нього дискваліфікації за вживання допінгу.

"Після тривалої боротьби чотирирічна дискваліфікація, яка була накладена на мене, скасована, і я можу негайно відновити свою кар'єру. Я вдячний за те, що цей процес завершився, що мені дозволено повернутися до футболу і що тепер я можу дивитися в майбутнє. Це був найважчий період у моїй кар'єрі.

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Як я завжди стверджував від самого початку цієї справи, я ніколи свідомо чи навмисно не вживав жодних заборонених речовин. Моє прагнення змагатися чесно та представляти свій клуб і країну з професіоналізмом та чесністю завжди було для мене важливим.

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Я хотів би подякувати своїй родині та друзям за підтримку та віру протягом усього цього періоду. Я також хочу висловити глибоку вдячність усім у "Челсі", своїм одноклубникам та вболівальникам "Челсі", які були зі мною протягом усього цього часу. Також я хотів би подякувати своїй юридичній команді та іншим, хто допомагав мені, за їхню невтомну працю над моєю справою.

Зараз я зосереджений на поверненні до футболу, щоденній наполегливій праці та тому, щоб зробити позитивний внесок на полі. Дякую всім, хто продовжував вірити в мене. Я з нетерпінням чекаю на наступний етап своєї кар'єри", — написав Мудрик у себе в Instagram.

У квітні Мудрик отримав дискваліфікацію на 4 роки за вживання допінгу.

З апеляцією на це рішення український футболіст звернувся до Спортивного арбітражного суду (CAS).

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Очікується, що Мудрик приєднається до "Челсі" вже зараз і поїде з командою на передсезонну підготовку до Гонконгу.

Нагадаємо, у грудні 2024 року стало відомо, що Мудрик здав позитивний тест на допінг. У пробі "А" гравця виявили заборонену речовину — мельдоній. Михайла тимчасово відсторонили від футболу — йому заборонено брати участь у матчах і тренуваннях.

У червні 2025 року в справі Мудрика відкрили допінг-пробу "B". За інформацією авторитетного видання The Athletic, вона також дала позитивний результат.

Раніше Мудрик у соцмережах підтвердив інформацію про свій позитивний тест на допінг. Михайло запевнив, що не вживав жодних заборонених речовин та пообіцяв розповісти більше, коли закінчиться розслідування і ситуація проясниться.

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"Челсі" також виступив з офіційною заявою щодо проваленого Мудриком допінг-тесту. У ній зазначається, що Михайло стверджує, що ніколи свідомо не вживав жодних заборонених препаратів.

Раніше повідомлялося, що Мудрик пройшов перевірку на поліграфі через провалений допінг-тест.

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