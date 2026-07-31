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Мудрик зробив першу заяву після скасування його дискваліфікації за вживання допінгу
Михайло підтвердив, що може негайно відновити свою кар'єру.
Вінгер лондонського "Челсі" та збірної України Михайло Мудрик опублікував першу заяву щодо зняття з нього дискваліфікації за вживання допінгу.
"Після тривалої боротьби чотирирічна дискваліфікація, яка була накладена на мене, скасована, і я можу негайно відновити свою кар'єру. Я вдячний за те, що цей процес завершився, що мені дозволено повернутися до футболу і що тепер я можу дивитися в майбутнє. Це був найважчий період у моїй кар'єрі.
Як я завжди стверджував від самого початку цієї справи, я ніколи свідомо чи навмисно не вживав жодних заборонених речовин. Моє прагнення змагатися чесно та представляти свій клуб і країну з професіоналізмом та чесністю завжди було для мене важливим.
Я хотів би подякувати своїй родині та друзям за підтримку та віру протягом усього цього періоду. Я також хочу висловити глибоку вдячність усім у "Челсі", своїм одноклубникам та вболівальникам "Челсі", які були зі мною протягом усього цього часу. Також я хотів би подякувати своїй юридичній команді та іншим, хто допомагав мені, за їхню невтомну працю над моєю справою.
Зараз я зосереджений на поверненні до футболу, щоденній наполегливій праці та тому, щоб зробити позитивний внесок на полі. Дякую всім, хто продовжував вірити в мене. Я з нетерпінням чекаю на наступний етап своєї кар'єри", — написав Мудрик у себе в Instagram.
У квітні Мудрик отримав дискваліфікацію на 4 роки за вживання допінгу.
З апеляцією на це рішення український футболіст звернувся до Спортивного арбітражного суду (CAS).
Очікується, що Мудрик приєднається до "Челсі" вже зараз і поїде з командою на передсезонну підготовку до Гонконгу.
Нагадаємо, у грудні 2024 року стало відомо, що Мудрик здав позитивний тест на допінг. У пробі "А" гравця виявили заборонену речовину — мельдоній. Михайла тимчасово відсторонили від футболу — йому заборонено брати участь у матчах і тренуваннях.
У червні 2025 року в справі Мудрика відкрили допінг-пробу "B". За інформацією авторитетного видання The Athletic, вона також дала позитивний результат.
Раніше Мудрик у соцмережах підтвердив інформацію про свій позитивний тест на допінг. Михайло запевнив, що не вживав жодних заборонених речовин та пообіцяв розповісти більше, коли закінчиться розслідування і ситуація проясниться.
"Челсі" також виступив з офіційною заявою щодо проваленого Мудриком допінг-тесту. У ній зазначається, що Михайло стверджує, що ніколи свідомо не вживав жодних заборонених препаратів.
Раніше повідомлялося, що Мудрик пройшов перевірку на поліграфі через провалений допінг-тест.